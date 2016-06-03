Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
#Раскладка Ахметов использует Министра энергетики Буславец и своего Премьер-министра для того, чтобы «отжать» всю атомную энергетику. Мы писали об этом (https://t.me/legitimniy/4994). Весь 2020 год, они «загоняли в долги» Энергоатом, делая сверхприбыльное предприятие «неприбыльным», приближая его к банкроту, чтобы в ближайшие годы начать частичную приватизацию АЭС.
Сейчас коллеги с Вестей опубликовали протокол, по которому запускают кейс о приватизации АЭС, а также создают набсовет из 7 человек с зарплатой в 400 тысяч гривен. Стоит вспомнить еще законопроект 0063 (https://t.me/legitimniy/4996) по которому в 12 пункте значится, что «контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий» мы отдаем западным партнерам, то есть ТНК.
То есть мы отдаем Энергоатом почти полностью под контроль «транснациональных компаний» и это является первым этапом перед приватизацией этой госкорпорации.
Тракторист написав:США нужны не уголовные дела, а возможность дедать послушными и управляемыми мерзавцев в Укаине и др. странах...
Так це тому Інтер став патріотичним каналом, бо проти Фірташа справу відкрили? Щось і Коломойський не став бігати в американське посольство по консультації. Хоча, з іншого боку, Госдеп і рептілоїди правлять світом...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда. В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.
Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))
Решительно поддерживаю задумку Петра Алексеевича, прошу временно до разрешения ситуации записать меня в "порохоботы", заявление о приёме вышлю Гетману почтой.
Вопрос только один остается: кого взамен ? На арене вообще никого нет, доверия уже ни к кому нет, а к любому новому политику и гос.деятелю отношение крайне настороженное.
Раз дошли уже до конституционного кризиса - то дела в стране совсем плохи. Напрочь подрываются какие-либо остатки доверия к судебной системе страны со стороны, извне, я уже не говорю о внутри страны. Какие нафиг инвесторы? Какие инвестиции? Кто сюда придет, кроме наших же "нерезидентов" со своими краденными деньгами в овгз и спекулянтов-стервятников?
Ситуация очень хреновая. Вроде суд и вроде должен быть уважаемой структурой, но выдает такие дыбильные перлы, что вызывает гнев у большинства и собирает мини-майдан и срач в интернетах и зомбоящиках (представить такое в нормальной стране практически нереально); Президент, который оказался в ситуации, что приходится открыто давить на высший орган судебной власти. Грязно это всё и сильно воняет.
При любом решении вопроса будь то президент дожмет, будь-то КС дожмет, или найдут какой-то "компромис" - это по-любому незабываемый и огромнейший минус, а также прохождение очередного левела деградации в стране. А дальше только хуже будет, т.к. беззаконие порождает еще большее беззаконие и выхода из этой ловушки ну вообще не вижу
shapo написав:А откуда такие деньги у человека больше 20 лет не занимающегося никаким бизнесом т.к. все время на госслужбе ответ будет как у Р.Кадырова "Аллах послал"
Вчора КСУ послав лісом всіх, хто задає такі дурні питання, по поданню бувших ригів. Очевидно, що це були перекрашені порохоботи, зробивше неймовірне, щоб захистити Баригу.
А щоб більше всіх заплутати, судді призначені по квоті По виступили проти, а призначені ще починаючи з Я, підтримали подання опожопу. Порошенко не ввесь час був на держслужбі, вступачи на посаду президента його майно оцінювали в 1,4 млрд не гривень. Далі теж бізнес був в управлінні фонду, траста, батька, тепер сина. Так що кого би яка жаба не тисла, юридично думаю ніяких заціпок не буде. Якраз заздрість до його статків та і сімейному стану в багатьох будить таку ірраціональну ненависть. Але йому то цим не нашкодять, швидше собі, навіть на рівні психосоматики.
shapo написав:А откуда такие деньги у человека больше 20 лет не занимающегося никаким бизнесом т.к. все время на госслужбе ответ будет как у Р.Кадырова "Аллах послал"
Вчора КСУ послав лісом всіх, хто задає такі дурні питання, по поданню бувших ригів. Очевидно, що це були перекрашені порохоботи, зробивше неймовірне, щоб захистити Баригу.
А щоб більше всіх заплутати, судді призначені по квоті По виступили проти, а призначені ще починаючи з Я, підтримали подання опожопу. Порошенко не ввесь час був на держслужбі, вступачи на посаду президента його майно оцінювали в 1,4 млрд не гривень. Далі теж бізнес був в управлінні фонду, траста, батька, тепер сина. Так що кого би яка жаба не тисла, юридично думаю ніяких заціпок не буде. Якраз заздрість до його статків та і сімейному стану в багатьох будить таку ірраціональну ненависть. Але йому то цим не нашкодять, швидше собі, навіть на рівні психосоматики.
А тем временем, пока наши зебобики и скрепные запутинцы считают деньги ПО, нас обдирают самые честные слуги.
Ой+ написав:Порошенко не ввесь час був на держслужбі,вступачи на посаду президента його майно оцінювали в 1,4 млрд не гривень.
Это как, не всегда работал с 1998г до 2014г в органах законодательной и исполнительной власти и ненадолго отлучался в бизнес чтобы его поддержать? Порохоботы и не в такое верят.
Ой+ написав: Далі теж бізнес був в управлінні фонду, траста, батька, тепер сина. Так що кого би яка жаба не тисла, юридично думаю ніяких заціпок не буде.
Те кто хоть раз занимался бизнесом в Украине будут смеяться услышав что кто-то будет за тебя развивать и поддерживать твой бизнес, а не угробит его своей ленью и некомпетентностью или просто тупо не начнет обкрадывать тебя пользуясь отсутствием контроля.
Ой+ написав:Якраз заздрість до його статків та і сімейному стану в багатьох будить таку ірраціональну ненависть. Але йому то цим не нашкодять, швидше собі, навіть на рівні психосоматики.
Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам. Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.
Так ведь сейчас проявляются следствия недопрацювань ... Порошенко.
3 июня 2016 Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве заявил, что проголосованная в четверг судебная реформа является одним из главных решений за время его президентства.
"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко." https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ko_presser
)))) "Мы рассчитываем, что в судах высшей инстанции (они уже реформированы и прошли очищение, обновление судейского корпуса) !!!!!!!)))))))) государство сможет защитить свои интересы. Проблема сейчас заключается в том, что из-за слишком сложного и большого объема задач, связанных с судебной реформой, у нас реформа не дошла до судов первой инстанции - она там только начинается. И, конечно, такие решения судей связаны с тем, что действительно низовое звено недореформировано еще", - пояснил Медведев https://www.ukrinform.ru/rubric-electio ... formy.html
detroytred написав:Так ведь сейчас проявляются следствия недопрацювань ... Порошенко.
3 июня 2016 Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве заявил, что проголосованная в четверг судебная реформа является одним из главных решений за время его президентства.
"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко." https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ko_presser
)))) "Мы рассчитываем, что в судах высшей инстанции (они уже реформированы и прошли очищение, обновление судейского корпуса) !!!!!!!)))))))) государство сможет защитить свои интересы. Проблема сейчас заключается в том, что из-за слишком сложного и большого объема задач, связанных с судебной реформой, у нас реформа не дошла до судов первой инстанции - она там только начинается. И, конечно, такие решения судей связаны с тем, что действительно низовое звено недореформировано еще", - пояснил Медведев https://www.ukrinform.ru/rubric-electio ... formy.html
скорее, имеем дело с недоработкой, а с, вполне, сознательными решениями. готовил себе на второй срок