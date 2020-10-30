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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:02
shapo написав:
Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.
Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:39
lapay написав: shapo написав:
Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.
Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:42
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