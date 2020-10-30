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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:02
shapo написав:
Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.
Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:39
lapay написав: shapo написав:
Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.
Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?
Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:42
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:36
shapo написав:
Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб
А я такую возможность не исключаю
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:41
zРадио написав: shapo написав:
Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб
А я такую возможность не исключаю
Разве что в "Львовской НР"
За Виталия Наливкина!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:51
zРадио написав: shapo написав:
Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб
А я такую возможность не исключаю
Вполне возможно.
Формируются две больших группы - ПАПа и опзжников.
Ну и несколько малых (ведь хуторская)).
ОПЗЖ-ки по мере ухода старшего поколения ещё сильнее потеряют позиции.
Остаётся ПАП))
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:58
Вкладчик1234 написав: zРадио написав: shapo написав:
Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб
А я такую возможность не исключаю
Разве что в "Львовской НР"
Это вряд ли. У них там конкурент партия сволота набравшая по свидетельству самого образованного гуманитария этой бригады Ю. Михальчишина невиданное количество голосов в радах и проведшая много мэров
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:59
явка на следующих президентских выборах рискует стать еще ниже чем на прошедших местных.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:10
lapay написав: shapo написав:
Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.
Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?
как минимум половина населения Украины с большей радостью увидела бы его весящим на фонарном столбу на Хрещатике...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:52
Из ТГ
Офис Президента поглотило истерическое состояние
Само решение Конституционного суда Украины по закону "О предотвращении коррупции" не несёт никаких угроз и является правомерным (достаточно внесения парламентом некоторых изменений).
Не зря спикер Дмитрий Разумков не желает быть запачкан в этом деле (понимает, что в дальнейшем наступит ответственность аналогичная "законам 16 января 2014 года") и отказывается идти на поводу президента Зеленского в вопросе принятия его законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ. Одновременно, на Банковой не могут собрать нужное количество голосов под него.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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