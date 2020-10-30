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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6752675367546755

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:02

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.

Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:39

  lapay написав:
  shapo написав:Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.

Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?

Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:42

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:36

  shapo написав:Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб


А я такую возможность не исключаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:41

  zРадио написав:
  shapo написав:Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб


А я такую возможность не исключаю

Разве что в "Львовской НР" :lol:
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:51

  zРадио написав:
  shapo написав:Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб


А я такую возможность не исключаю

Вполне возможно.
Формируются две больших группы - ПАПа и опзжников.
Ну и несколько малых (ведь хуторская)).
ОПЗЖ-ки по мере ухода старшего поколения ещё сильнее потеряют позиции.
Остаётся ПАП))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:58

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:Никогда такого не будет. Запомни и напиши это себе на лоб


А я такую возможность не исключаю

Разве что в "Львовской НР" :lol:

Это вряд ли. У них там конкурент партия сволота набравшая по свидетельству самого образованного гуманитария этой бригады Ю. Михальчишина невиданное количество голосов в радах и проведшая много мэров
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:59

Re: Політичні дискусії

явка на следующих президентских выборах рискует стать еще ниже чем на прошедших местных.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:10

  lapay написав:
  shapo написав:Ненависть как раз очень рациональна ибо персонаж на редкость аморальный с отсутствием элементарных принципов и патологической жадностью к материальным благам.
Но это бы ему давно забыли и простили ( его коллеги по цеху ничем не лучше) если бы этот тип не разделил окончательно страну. Процесс начался еще в 2004 и сейчас после 1,5 лет продолжателя его дела из Кривого Рога который наврал избирателям обещая весенние посадки она находится на грани распада.

Ну ватанам Порошенко буде в кошмарах приходити до кінця життя, це зрозуміло. Мені тільки цікаво - що ж ви робити будете, якщо Порошенко знову стане Президентом - повіситесь, нарешті?

как минимум половина населения Украины с большей радостью увидела бы его весящим на фонарном столбу на Хрещатике... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:52

Re: Політичні дискусії

Из ТГ
Офис Президента поглотило истерическое состояние

Само решение Конституционного суда Украины по закону "О предотвращении коррупции" не несёт никаких угроз и является правомерным (достаточно внесения парламентом некоторых изменений).
Не зря спикер Дмитрий Разумков не желает быть запачкан в этом деле (понимает, что в дальнейшем наступит ответственность аналогичная "законам 16 января 2014 года") и отказывается идти на поводу президента Зеленского в вопросе принятия его законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ. Одновременно, на Банковой не могут собрать нужное количество голосов под него.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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