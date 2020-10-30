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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6753675467556756

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:41

Re: Політичні дискусії

Из ТГ

Нет никакого "кризиса". Есть решение Конституционного суда. Его надо выполнять. Иная форма реагирования на решение Конституционного суда законодательством не предусмотрена. Процедура его отмены - тоже.

Вам не нравится решение Конституционного суда? Можете забиться в угол и поплакать.

Вам очень нужна та вещь, которую отменило решение Конституционного суда? Приведите соответствующий закон в соответствие с Конституцией и примите его заново, но уже в нормальной редакции.

Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.

Долго? Сложно? Может не хватить голосов? Можете забиться в угол и поплакать. Но решение Конституционного суда надо выполнять в любом случае.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:08

  freeze написав:Из ТГ

Нет никакого "кризиса". Есть решение Конституционного суда. Его надо выполнять.

Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.

Долго? Сложно? Может не хватить голосов? Можете забиться в угол и поплакать. Но решение Конституционного суда надо выполнять в любом случае.


Последствия следующие:

1. Автоматически освобождаются от ответственности все те, кто (до момента решения КСУ) обвинялся по обвинениям, связанным с декларированием. Обнуляж.

2. Принятие нового законодательства может растянуться на долгие годы и может закончиться тем же результатом таким же решением ссученого Медведчуком и Портновым КСУ.

3. Борьба с коррупцией превращается в издевательство над здравым смыслом и в замкнутый круг как песня У попа была собака.

А между тем,

4. Украина, в условиях мирового экононимческого кризиса, полностью отрезается от всех источников внешнего финансирования и входит в глубокий политический кризис. В стране резкое падение жизненного уровня, буза, шины ...Спаситель четко просматривается. Медведчук едет к Путину и Россия вас спасает, как уже "спасала" при урке. Народ ликует и прославляет спасителей.

Эпилог.

Вы снова рабы русской свиноты и пьяни и сдали в это же рабство своих детей и внуков.

Примечание.

Почему ЕС, Батькивщина и др. поддерживают этот сценарий? А потому что Порох, Юля и др. лидеры думают, что они самые умные, обдурят Медведчука и перехватят у него власть в свои руки. Но все может случится иначе ...

Разгон и ликвидация КСУ, передача этих функций палате ВСУ - единственный правильный выход.

Смерть москалям!

:!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.


А что будет если новые изменения в Конституцию будут признаны Конституционным судом не соответствующими Конституции? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:20

Недоступні ліки та затримання зарплат: Як Мінфін вносить хаос у медреформу
30.10.2020

Міністерство фінансів надіслало на погодження іншим центральним органам влади проект постанови, за якою всі лікарні, центри сімейної медицини та інші медзаклади країни, яким платить Національна служба здоров’я (НСЗУ), зобов’язуються тримати всі кошти на казначейських рахунках - доведеться переукладати договори (понад 5000 договорів з медзакладами і 1200 договорів з аптеками відповідно до програми "Доступні ліки"). Простими словами: понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми, а близько 611 медзакладів різної форми власності припинять надавати безоплатні послуги пацієнтам у межах медреформи.
...

https://ua.112.ua/mnenie/nedostupni-lik ... 55540.html

Жирным выделено в оригинале.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:24

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мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:31

Re: Політичні дискусії

Alex2007 написав:
  freeze написав:Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.


А что будет если новые изменения в Конституцию будут признаны Конституционным судом не соответствующими Конституции? :mrgreen:


По законодательству проголосовав в первом чтении в Раде изменения в Конституцию законопроект отправляется в Конституционный суд , чтобы тот выдал свое заключение о том, нет ли нарушений процедуры и других статей Конституции, кроме изменяемой статьи, в случае положительного заключения, Рада голосует законопроект во втором чтении.

Можно пойти вторым законным путем - просто принять новую Конституцию.

Так что как в анекдоте есть два путя
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