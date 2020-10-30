Додано: Суб 31 жов, 2020 16:08

freeze написав: Из ТГ



Нет никакого "кризиса". Есть решение Конституционного суда. Его надо выполнять.



Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.



Долго? Сложно? Может не хватить голосов? Можете забиться в угол и поплакать. Но решение Конституционного суда надо выполнять в любом случае. Из ТГНет никакого "кризиса". Есть решение Конституционного суда. Его надо выполнять.Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.Долго? Сложно? Может не хватить голосов? Можете забиться в угол и поплакать. Но решение Конституционного суда надо выполнять в любом случае.

Последствия следующие:1. Автоматически освобождаются от ответственности все те, кто (до момента решения КСУ) обвинялся по обвинениям, связанным с декларированием. Обнуляж.2. Принятие нового законодательства может растянуться на долгие годы и может закончиться тем же результатом таким же решением ссученого Медведчуком и Портновым КСУ.3. Борьба с коррупцией превращается в издевательство над здравым смыслом и в замкнутый круг как песня У попа была собака.А между тем,4. Украина, в условиях мирового экононимческого кризиса, полностью отрезается от всех источников внешнего финансирования и входит в глубокий политический кризис. В стране резкое падение жизненного уровня, буза, шины ...Спаситель четко просматривается. Медведчук едет к Путину и Россия вас спасает, как уже "спасала" при урке. Народ ликует и прославляет спасителей.Эпилог.Вы снова рабы русской свиноты и пьяни и сдали в это же рабство своих детей и внуков.Примечание.Почему ЕС, Батькивщина и др. поддерживают этот сценарий? А потому что Порох, Юля и др. лидеры думают, что они самые умные, обдурят Медведчука и перехватят у него власть в свои руки. Но все может случится иначе ...Разгон и ликвидация КСУ, передача этих функций палате ВСУ - единственный правильный выход.Смерть москалям!