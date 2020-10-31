Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нет никакого "кризиса". Есть решение Конституционного суда. Его надо выполнять. Иная форма реагирования на решение Конституционного суда законодательством не предусмотрена. Процедура его отмены - тоже.
Вам не нравится решение Конституционного суда? Можете забиться в угол и поплакать.
Вам очень нужна та вещь, которую отменило решение Конституционного суда? Приведите соответствующий закон в соответствие с Конституцией и примите его заново, но уже в нормальной редакции.
Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.
Долго? Сложно? Может не хватить голосов? Можете забиться в угол и поплакать. Но решение Конституционного суда надо выполнять в любом случае.
Нет никакого "кризиса". Есть решение Конституционного суда. Его надо выполнять.
Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.
Долго? Сложно? Может не хватить голосов? Можете забиться в угол и поплакать. Но решение Конституционного суда надо выполнять в любом случае.
Последствия следующие:
1. Автоматически освобождаются от ответственности все те, кто (до момента решения КСУ) обвинялся по обвинениям, связанным с декларированием. Обнуляж.
2. Принятие нового законодательства может растянуться на долгие годы и может закончиться тем же результатом таким же решением ссученого Медведчуком и Портновым КСУ.
3. Борьба с коррупцией превращается в издевательство над здравым смыслом и в замкнутый круг как песня У попа была собака.
А между тем,
4. Украина, в условиях мирового экононимческого кризиса, полностью отрезается от всех источников внешнего финансирования и входит в глубокий политический кризис. В стране резкое падение жизненного уровня, буза, шины ...Спаситель четко просматривается. Медведчук едет к Путину и Россия вас спасает, как уже "спасала" при урке. Народ ликует и прославляет спасителей.
Эпилог.
Вы снова рабы русской свиноты и пьяни и сдали в это же рабство своих детей и внуков.
Примечание.
Почему ЕС, Батькивщина и др. поддерживают этот сценарий? А потому что Порох, Юля и др. лидеры думают, что они самые умные, обдурят Медведчука и перехватят у него власть в свои руки. Но все может случится иначе ...
Разгон и ликвидация КСУ, передача этих функций палате ВСУ - единственный правильный выход.
Недоступні ліки та затримання зарплат: Як Мінфін вносить хаос у медреформу 30.10.2020
Міністерство фінансів надіслало на погодження іншим центральним органам влади проект постанови, за якою всі лікарні, центри сімейної медицини та інші медзаклади країни, яким платить Національна служба здоров’я (НСЗУ), зобов’язуються тримати всі кошти на казначейських рахунках - доведеться переукладати договори (понад 5000 договорів з медзакладами і 1200 договорів з аптеками відповідно до програми "Доступні ліки"). Простими словами: понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми, а близько 611 медзакладів різної форми власності припинять надавати безоплатні послуги пацієнтам у межах медреформи. ...
freeze написав:Невозможно привести в соответствие с Конституцией, но вещь всё равно нужна? Измените Конституцию, а потом на основании новой Конституции примите закон.
А что будет если новые изменения в Конституцию будут признаны Конституционным судом не соответствующими Конституции?
По законодательству проголосовав в первом чтении в Раде изменения в Конституцию законопроект отправляется в Конституционный суд , чтобы тот выдал свое заключение о том, нет ли нарушений процедуры и других статей Конституции, кроме изменяемой статьи, в случае положительного заключения, Рада голосует законопроект во втором чтении.
Можно пойти вторым законным путем - просто принять новую Конституцию.
Никто, кроме ваты и коррупционеров, по вашим ссученных судьям плакать не собирается.
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.
Libo написав:Никто, кроме ваты и коррупционеров, по вашим ссученных судьям плакать не собирается.
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.
Давиду Арахамии нельзя не верить, у него честные глаза.
freeze написав:Из ТГ Офис Президента поглотило истерическое состояние
Само решение Конституционного суда Украины по закону "О предотвращении коррупции" не несёт никаких угроз и является правомерным (достаточно внесения парламентом некоторых изменений). Не зря спикер Дмитрий Разумков не желает быть запачкан в этом деле (понимает, что в дальнейшем наступит ответственность аналогичная "законам 16 января 2014 года") и отказывается идти на поводу президента Зеленского в вопросе принятия его законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ. Одновременно, на Банковой не могут собрать нужное количество голосов под него.
Прекрасная возможность узнать, кто есть ху в окружении Президента
freeze написав:Можно пойти вторым законным путем - просто принять новую Конституцию.
Так что как в анекдоте есть два путя
В новій Конституції так само буде записана презумпція невинуватості і незалежність судової гілки влади від виконавчої, на яку посилався КСУ. Так що шлях один - виконувати, або змусити їх самих підти у відставку, тільки це все одно не відмінить вже прийняте рішення. Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.