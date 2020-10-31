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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:25
zРадио написав:Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!
Ну как же без Порошенко. Но я тебе скажу, Порошенко - уже 1.5 года, как не президент
И эти 1.5 года уже как президент Зеленский, который не такой, который честный
Когда начнёшь свою шляпу есть за свой выбор Зеленского ?Вкладчик
уже начал на гуано исходить от любого упоминания о выборе Зеленского
Ты тоже начал исходить на гуано
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:26
lapay написав:
Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти.
Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.
В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.
Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29
19yuriy91 написав:
никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.
А что может вылечить твою веру в Зеленского ?
Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при Зеленском
А плёнки по Вовку чётко показывали, что КСУ "захвачен".
На Зеленский на эти плёнки никак не отреагировал.
Потому что, Зеленский - тупой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29
Немного о "патриотах", и подъёме армии (со своим "интересом" конечно же):
За Виталия Наливкина!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:30
lapay написав:
В новій Конституції так само буде записана презумпція невинуватості і незалежність судової гілки влади від виконавчої, на яку посилався КСУ. Так що шлях один - виконувати, або змусити їх самих підти у відставку, тільки це все одно не відмінить вже прийняте рішення.
Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти.
Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.
Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.
Независимость судебной ветви не означает, что они не несут ответственности за совершенные судьями преступления. Отвечают как все остальные. Просто КСУ в своем решении попытался вывести судей из-под ответственности за правонарушения, в частности за коррупцию и обман государственных органов. Сейчас. Раазогнались и схавали. Судей нужно сажать в первую очередь ввиду их особого положения и степени влияния на все общество.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:32
freeze написав:
Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.
В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.
Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это.
В нас далеко не така детальна конституція, як в інших. Я взагалі за поступову "ліквідацію" української судової системи. Тобто, нехай європейські суди мають таку саму юридичну силу, як і наші. Ліквідували КС, а остаточна інстанція ЄСПЛ - от нехай туди і звертаються, з оскарженням наших законів, хитродупі депутати.
Тільки без зміни Конституції ніяк не обійтись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:37
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.
А что может вылечить твою веру в Зеленского ?
Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при Зеленском
был бы признателен, если б такой балабол, как ты, привёл пример моей веры в Зеленского
или заткни хлебало
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19yuriy91
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:45
Libo написав:
Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.
Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.
Опять предложение скопировать что-то где-то в иллюзиях что после очередного обезьяннего поступка государственная машина Украины заработает как часы.
А почему только это скопировать?
Давайте всю систему госуправления США скопируем вместе с двухпалатным парламентом, свободой штатов которая регионам Украины и не снилась и т. д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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