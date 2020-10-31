RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 67556756675767586759>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:25

  zРадио написав:
Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!

Ну как же без Порошенко. Но я тебе скажу, Порошенко - уже 1.5 года, как не президент
И эти 1.5 года уже как президент Зеленский, который не такой, который честный

Когда начнёшь свою шляпу есть за свой выбор Зеленского ?
Вкладчик уже начал на гуано исходить от любого упоминания о выборе Зеленского
Ты тоже начал исходить на гуано
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5460
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:26

  lapay написав:Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти.


Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.
В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.
Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18926
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4536 раз.
Подякували: 7264 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29

  19yuriy91 написав:
никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.

А что может вылечить твою веру в Зеленского ?
Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при Зеленском

А плёнки по Вовку чётко показывали, что КСУ "захвачен".
На Зеленский на эти плёнки никак не отреагировал.
Потому что, Зеленский - тупой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5460
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29

Немного о "патриотах", и подъёме армии (со своим "интересом" конечно же):

За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13067
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7303 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:30

  lapay написав:В новій Конституції так само буде записана презумпція невинуватості і незалежність судової гілки влади від виконавчої, на яку посилався КСУ. Так що шлях один - виконувати, або змусити їх самих підти у відставку, тільки це все одно не відмінить вже прийняте рішення.
Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти.


Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.
Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.

Независимость судебной ветви не означает, что они не несут ответственности за совершенные судьями преступления. Отвечают как все остальные. Просто КСУ в своем решении попытался вывести судей из-под ответственности за правонарушения, в частности за коррупцию и обман государственных органов. Сейчас. Раазогнались и схавали. Судей нужно сажать в первую очередь ввиду их особого положения и степени влияния на все общество.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8543
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4065 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.
В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.
Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это.

В нас далеко не така детальна конституція, як в інших. Я взагалі за поступову "ліквідацію" української судової системи. Тобто, нехай європейські суди мають таку саму юридичну силу, як і наші. Ліквідували КС, а остаточна інстанція ЄСПЛ - от нехай туди і звертаються, з оскарженням наших законів, хитродупі депутати.
Тільки без зміни Конституції ніяк не обійтись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11008
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:37

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.

А что может вылечить твою веру в Зеленского ?
Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при Зеленском



был бы признателен, если б такой балабол, как ты, привёл пример моей веры в Зеленского
или заткни хлебало
19yuriy91
 
Повідомлень: 3108
З нами з: 15.09.12
Подякував: 260 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:45

  Libo написав:
Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.
Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.

Опять предложение скопировать что-то где-то в иллюзиях что после очередного обезьяннего поступка государственная машина Украины заработает как часы.
А почему только это скопировать?
Давайте всю систему госуправления США скопируем вместе с двухпалатным парламентом, свободой штатов которая регионам Украины и не снилась и т. д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:50

  Libo написав:Никто, кроме ваты и коррупционеров, по вашим ссученных судьям плакать не собирается. :lol: :lol: :lol:

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.

и когда этот вопрос обсуждался в европарламенте, какие результаты голосования?...

нельзя же так нагло врать...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5151
З нами з: 06.08.08
Подякував: 275 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:51

  freeze написав:Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.
В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.

Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))

Конституция - не повод для шуток
Но кто клоуна выбрал во власть - сам в чём-то клоун :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5460
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 67556756675767586759>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21031)
31.10.2020 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.