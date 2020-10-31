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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 67556756675767586759> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 31 жов, 2020 18:25 zРадио написав:

Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!



Ну как же без Порошенко. Но я тебе скажу, Порошенко - уже 1.5 года, как не президент

И эти 1.5 года уже как президент Зеленский, который не такой, который честный



Когда начнёшь свою шляпу есть за свой выбор Зеленского ?

Вкладчик уже начал на гуано исходить от любого упоминания о выборе Зеленского

Ты тоже начал исходить на гуано Ну как же без Порошенко. Но я тебе скажу, Порошенко - уже 1.5 года, как не президентИ эти 1.5 года уже как президент Зеленский, который не такой, который честныйКогда начнёшь свою шляпу есть за свой выбор Зеленского ?уже начал на гуано исходить от любого упоминания о выборе ЗеленскогоТы тоже начал исходить на гуано "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5460 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:26 lapay написав: Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти. Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти.



Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.

В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.

Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это. Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18926 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4536 раз. Подякували: 7264 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29 19yuriy91 написав:

никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира. никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.

А что может вылечить твою веру в Зеленского ?

Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при Зеленском



А плёнки по Вовку чётко показывали, что КСУ "захвачен".

На Зеленский на эти плёнки никак не отреагировал.

Потому что, Зеленский - тупой А что может вылечить твою веру в Зеленского ?Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при ЗеленскомА плёнки по Вовку чётко показывали, что КСУ "захвачен".На Зеленский на эти плёнки никак не отреагировал.Потому что, Зеленский - тупой "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5460 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29 Немного о "патриотах", и подъёме армии (со своим "интересом" конечно же):



За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13067 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7303 раз. Подякували: 3446 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:30 lapay написав: В новій Конституції так само буде записана презумпція невинуватості і незалежність судової гілки влади від виконавчої, на яку посилався КСУ. Так що шлях один - виконувати, або змусити їх самих підти у відставку, тільки це все одно не відмінить вже прийняте рішення.

Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти. В новій Конституції так само буде записана презумпція невинуватості і незалежність судової гілки влади від виконавчої, на яку посилався КСУ. Так що шлях один - виконувати, або змусити їх самих підти у відставку, тільки це все одно не відмінить вже прийняте рішення.Хіба що ліківдувати КС, але ЄС буде проти.



Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.

Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.



Независимость судебной ветви не означает, что они не несут ответственности за совершенные судьями преступления. Отвечают как все остальные. Просто КСУ в своем решении попытался вывести судей из-под ответственности за правонарушения, в частности за коррупцию и обман государственных органов. Сейчас. Раазогнались и схавали. Судей нужно сажать в первую очередь ввиду их особого положения и степени влияния на все общество. Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.Независимость судебной ветви не означает, что они не несут ответственности за совершенные судьями преступления. Отвечают как все остальные. Просто КСУ в своем решении попытался вывести судей из-под ответственности за правонарушения, в частности за коррупцию и обман государственных органов. Сейчас. Раазогнались и схавали. Судей нужно сажать в первую очередь ввиду их особого положения и степени влияния на все общество. Libo 2

Повідомлень: 8543 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:32 Re: Політичні дискусії freeze написав: Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.

В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.

Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это. Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это.

В нас далеко не така детальна конституція, як в інших. Я взагалі за поступову "ліквідацію" української судової системи. Тобто, нехай європейські суди мають таку саму юридичну силу, як і наші. Ліквідували КС, а остаточна інстанція ЄСПЛ - от нехай туди і звертаються, з оскарженням наших законів, хитродупі депутати.

Тільки без зміни Конституції ніяк не обійтись. В нас далеко не така детальна конституція, як в інших. Я взагалі за поступову "ліквідацію" української судової системи. Тобто, нехай європейські суди мають таку саму юридичну силу, як і наші. Ліквідували КС, а остаточна інстанція ЄСПЛ - от нехай туди і звертаються, з оскарженням наших законів, хитродупі депутати.Тільки без зміни Конституції ніяк не обійтись. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11008 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:37 pesikot написав: 19yuriy91 написав:

никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира. никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.

А что может вылечить твою веру в Зеленского ?

Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при Зеленском



А что может вылечить твою веру в Зеленского ?Ведь нынешний конституционный кризис возник не при Порошенко, а при Зеленском



был бы признателен, если б такой балабол, как ты, привёл пример моей веры в Зеленского

или заткни хлебало был бы признателен, если б такой балабол, как ты, привёл пример моей веры в Зеленскогоили заткни хлебало 19yuriy91 Повідомлень: 3108 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:45 Libo написав:

Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.

Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.

Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, а его функцию передать палате Верховного суда. Т.е. над судьей конституции будет высший орган - Верховный суд.Именно такая модель действует в США и некоторых других странах.

Опять предложение скопировать что-то где-то в иллюзиях что после очередного обезьяннего поступка государственная машина Украины заработает как часы.

А почему только это скопировать?

Давайте всю систему госуправления США скопируем вместе с двухпалатным парламентом, свободой штатов которая регионам Украины и не снилась и т. д. Опять предложение скопировать что-то где-то в иллюзиях что после очередного обезьяннего поступка государственная машина Украины заработает как часы.А почему только это скопировать?Давайте всю систему госуправления США скопируем вместе с двухпалатным парламентом, свободой штатов которая регионам Украины и не снилась и т. д. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4259 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 734 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:50 Libo написав: Никто, кроме ваты и коррупционеров, по вашим ссученных судьям плакать не собирается.



Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки. Никто, кроме ваты и коррупционеров, по вашим ссученных судьям плакать не собирается.

и когда этот вопрос обсуждался в европарламенте, какие результаты голосования?...



нельзя же так нагло врать... и когда этот вопрос обсуждался в европарламенте, какие результаты голосования?...нельзя же так нагло врать... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5151 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 823 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:51 freeze написав: Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.

В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.



Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки ))) Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))

Конституция - не повод для шуток

Но кто клоуна выбрал во власть - сам в чём-то клоун Конституция - не повод для шутокНо кто клоуна выбрал во власть - сам в чём-то клоун "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5460 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 67556756675767586759> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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