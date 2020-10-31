Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав: Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают. Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать.
Давай проще, дела есть ? есть Отменили уголовку, то дел нет ? Нет
Нет статьи - нет дел Или тебе 17 дел ВАСК, это так, мелочи ? Отмазываешь коррупционеров
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Титушки и аборты. В Польше набирает обороты Майдан под матерным лозунгом. К чему все идет?
Захлестнувшая Польшу больше недели волна протестов под матерным лозунгом "У@бывайте!" набирает все большие обороты.
Демонстрации, которые начинались как акции против закона о запрете абортов, переросли в мощное антиправительственное движение с массовыми беспорядками и хаосом.
В Варшаве 30 октября вышли 100 тысяч человек, а по всей стране - около полумиллиона. На выходных протесты обещают стать еще более многочисленными.
Ситуация все больше напоминает украинский Майдан. Поляки даже попытались пойти на штурм резиденции главы правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), фактического лидера страны Ярослава Качиньского, который укрепил свой особняк кордоном силовиков.
Появились и местные "титушки" - выступающие на стороне властей парни спортивной внешности, нападающие на протестующих.
Полиция задержала десятки участников беспорядков.
Либеральная пресса выходит с заголовками в унисон одному из девизов движения - "Это война".
"Дежавю. Титушки, Качиньский прячется, его резиденцию пытаются штурмовать, на улицы выводят войска, прикрываясь обеспечением карантина, называют активистов "фашистами", а те поют песню итальянских партизан "Белла, чао" (помните, как Януковичу пели "Витя, чао") и "Нас не догонят" Тату. И это уже не протесты об абортах, это революция. Но ее устраивает лишь часть общества. Польша очень расколота", - сказала нам живущая в Польше журналистка Галина Мальчевская.
Варшава, которая активно подогревала протесты в Беларуси, похоже, готова использовать все силы и средства для подавления антиправительственных выступлений. А Качиньский во время речи в Сейме эмоционально назвал оппозицию преступниками".
В украинских соцсетях шутят по этому поводу, мол, польская власть, которая ругала Лукашенко и Януковича, сама идет по их пути.
"Лукашенко выражает глубокую обеспокоенность нарушением копирайта. Янукович подал в суд и требует выплат за плагиаторство", - полиция применяет слезоточивый газ", - иронизирует Андрей Шарков.
Libo написав: Не повторяй чушь ваших упоротых, некоторым из которых сейчас тоже выгоден развал государства и надо ускользнуть от ответственности за воровство.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
Это его важнейшие функции. Сначала безопасность государства и права граждан, а потом разбор полётов и кто первым сказал мяу. Додерження букве Конституции на развалинах государства никому не надо. Кроме Путина, Медведчука и Портнова. А псы и коты им так подгавкивают, потому что у них своей соображалки нет.
Libo, заткнись прапор
Президент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиями И всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Уже приводились данные сколько процентов в целом какая политсила получила в среднем по стране. Но на самом деле этот показатель не показывает равномерности распределения голосов и выбранных депутатов исходя из всей территории.
Ради интереса подвёл итоги по другой схеме. Результаты выборов в областные советы : первое место в области - 3 балла, второе место в области - 2 балла, третье место в области - 1 балл.
Получилось - 1. Слуга народа - 34 балла 2. ЕС - 24 балла 3. ОПЗЖ - 19 баллов 4. За будущее - 10 баллов 5. Батькивщина - 6 баллов 6. Наш край - 5 баллов много других 1-4 балла В Донецкой и Луганской областях облсоветы не выбирались.