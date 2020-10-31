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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6756675767586759> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 31 жов, 2020 18:53 19yuriy91 написав: таки, Украина уникальная страна

такого желания, как у местной ылиты, править по феодальным правилам, трудно и представить.... таки, Украина уникальная странатакого желания, как у местной ылиты, править по феодальным правилам, трудно и представить....

И твои желания, как народа, чтобы тобой правили по феодальным правилам - трудно и представить

Я не шучу И твои желания, как народа, чтобы тобой правили по феодальным правилам - трудно и представитьЯ не шучу "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5460 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:53 Кроль не хочет сказать, где стена? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13067 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7303 раз. Подякували: 3446 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:54 Libo написав: Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ, Вчера Яценюк внес прекрасное предложение - ликвидировать КСУ,

он ещё за первый переворот не отсидел, а уже подстрякает ко второму... он ещё за первый переворот не отсидел, а уже подстрякает ко второму... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5151 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 823 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:57 Вкладчик1234 написав: Кроль не хочет сказать, где стена? Кроль не хочет сказать, где стена?

по слухам она материлизовалась в виде недвижимости в Маями... по слухам она материлизовалась в виде недвижимости в Маями... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5151 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 823 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:58 vano80 написав:

Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают.

Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать. Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают.Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать.

Давай проще, дела есть ? есть

Отменили уголовку, то дел нет ? Нет



Нет статьи - нет дел

Или тебе 17 дел ВАСК, это так, мелочи ? Отмазываешь коррупционеров Давай проще, дела есть ? естьОтменили уголовку, то дел нет ? НетНет статьи - нет делИли тебе 17 дел ВАСК, это так, мелочи ? Отмазываешь коррупционеров "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5460 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 18:59



Титушки и аборты. В Польше набирает обороты Майдан под матерным лозунгом. К чему все идет?



Захлестнувшая Польшу больше недели волна протестов под матерным лозунгом "У@бывайте!" набирает все большие обороты.



Демонстрации, которые начинались как акции против закона о запрете абортов, переросли в мощное антиправительственное движение с массовыми беспорядками и хаосом.



В Варшаве 30 октября вышли 100 тысяч человек, а по всей стране - около полумиллиона. На выходных протесты обещают стать еще более многочисленными.



Ситуация все больше напоминает украинский Майдан. Поляки даже попытались пойти на штурм резиденции главы правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), фактического лидера страны Ярослава Качиньского, который укрепил свой особняк кордоном силовиков.



Появились и местные "титушки" - выступающие на стороне властей парни спортивной внешности, нападающие на протестующих.



Полиция задержала десятки участников беспорядков.



Либеральная пресса выходит с заголовками в унисон одному из девизов движения - "Это война".



"Дежавю. Титушки, Качиньский прячется, его резиденцию пытаются штурмовать, на улицы выводят войска, прикрываясь обеспечением карантина, называют активистов "фашистами", а те поют песню итальянских партизан "Белла, чао" (помните, как Януковичу пели "Витя, чао") и "Нас не догонят" Тату. И это уже не протесты об абортах, это революция. Но ее устраивает лишь часть общества. Польша очень расколота", - сказала нам живущая в Польше журналистка Галина Мальчевская.



Варшава, которая активно подогревала протесты в Беларуси, похоже, готова использовать все силы и средства для подавления антиправительственных выступлений. А Качиньский во время речи в Сейме эмоционально назвал оппозицию преступниками".



В украинских соцсетях шутят по этому поводу, мол, польская власть, которая ругала Лукашенко и Януковича, сама идет по их пути.



"Лукашенко выражает глубокую обеспокоенность нарушением копирайта. Янукович подал в суд и требует выплат за плагиаторство", - полиция применяет слезоточивый газ", - иронизирует Андрей Шарков.

https://strana.ua/news/298247-v-polshe-bolshe-nedeli-prodolzhajutsja-antipravitelstvennye-protesty-pod-maternym-lozunhom-.html



Думаю, Украина может экспортировать в Польшу работников титушко-индустрии, и профессиональных "загонщиков" и провокаторов Не успеваю закупать попкорн:Думаю, Украина может экспортировать в Польшу работников титушко-индустрии, и профессиональных "загонщиков" и провокаторов За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13067 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7303 раз. Подякували: 3446 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:01 Libo написав:

Не повторяй чушь ваших упоротых, некоторым из которых сейчас тоже выгоден развал государства и надо ускользнуть от ответственности за воровство.



Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.



Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.



Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.



Стаття 106. Президент України:



1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;



Это его важнейшие функции. Сначала безопасность государства и права граждан, а потом разбор полётов и кто первым сказал мяу. Додерження букве Конституции на развалинах государства никому не надо. Кроме Путина, Медведчука и Портнова. А псы и коты им так подгавкивают, потому что у них своей соображалки нет. Не повторяй чушь ваших упоротых, некоторым из которых сейчас тоже выгоден развал государства и надо ускользнуть от ответственности за воровство.Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.Стаття 106. Президент України:1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;Это его важнейшие функции. Сначала безопасность государства и права граждан, а потом разбор полётов и кто первым сказал мяу. Додерження букве Конституции на развалинах государства никому не надо. Кроме Путина, Медведчука и Портнова. А псы и коты им так подгавкивают, потому что у них своей соображалки нет.

Libo, заткнись прапор



Президент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиями

И всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает , заткнись прапорПрезидент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиямиИ всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5460 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1092 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:09 Уже приводились данные сколько процентов в целом какая политсила получила в среднем по стране.

Но на самом деле этот показатель не показывает равномерности распределения голосов и выбранных депутатов исходя из всей территории.



Ради интереса подвёл итоги по другой схеме.

Результаты выборов в областные советы : первое место в области - 3 балла, второе место в области - 2 балла, третье место в области - 1 балл.



Получилось -

1. Слуга народа - 34 балла

2. ЕС - 24 балла

3. ОПЗЖ - 19 баллов

4. За будущее - 10 баллов

5. Батькивщина - 6 баллов

6. Наш край - 5 баллов

много других 1-4 балла

В Донецкой и Луганской областях облсоветы не выбирались. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18926 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4536 раз. Подякували: 7264 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:19 pesikot написав: Libo, заткнись прапор



Президент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиями

И всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает , заткнись прапорПрезидент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиямиИ всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает



Хам. Б*дло. Пьянь.

КСУ можно нарушать конституцию, а президент нет и должен смотреть на эти нарушения? Только плакать, народ, я ничего с ними не могу поделать... Безотносительно к личности президента. Хам. Б*дло. Пьянь.КСУ можно нарушать конституцию, а президент нет и должен смотреть на эти нарушения? Только плакать, народ, я ничего с ними не могу поделать... Безотносительно к личности президента. Libo 2

Повідомлень: 8543 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4065 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 19:58 pesikot написав: 19yuriy91 написав: таки, Украина уникальная страна

такого желания, как у местной ылиты, править по феодальным правилам, трудно и представить.... таки, Украина уникальная странатакого желания, как у местной ылиты, править по феодальным правилам, трудно и представить....

И твои желания, как народа, чтобы тобой правили по феодальным правилам - трудно и представить

Я не шучу И твои желания, как народа, чтобы тобой правили по феодальным правилам - трудно и представитьЯ не шучу

да уж

тут не до шуток - ты полный идиот да ужтут не до шуток - ты полный идиот 19yuriy91 Повідомлень: 3108 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6756675767586759> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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