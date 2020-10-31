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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:12
Вкладчик1234
Но закон о запрете абортов, и правда - средневековое безумие. Растоптали право, пойдя на поводу у религиозных маразматиков. Это вмешательство в светскую жизнь похлеще петиного томособесия.
Майдан в нашем понимании там вряд ли будет - нет бенефициаров смены элит, а вот отменить власти новые нормы под давлением протестов таки придется...
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17
pesikot написав: vano80 написав:
Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают.
Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать.
Давай проще, дела есть ? есть
Отменили уголовку, то дел нет ? Нет
Нет статьи - нет дел
Или тебе 17 дел ВАСК, это так, мелочи ? Отмазываешь коррупционеров
Давай еще проще.
Список коррупционеров посаженных порошенко и генпрокурором.
Списка нет? Что там с таможенницей у которой роллс ройс и квартира на маме?
Что там картавил генпрокурор про взятки за строительство, кто сидит?
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:19
zРадио написав:Вкладчик1234
Но закон о запрете абортов, и правда - средневековое безумие. Растоптали право, пойдя на поводу у религиозных маразматиков. Это вмешательство в светскую жизнь похлеще петиного томособесия.
Майдан в нашем понимании там вряд ли будет - нет бенефициаров смены элит, а вот отменить власти новые нормы под давлением протестов таки придется...
Есть бенефициары в виде европы и США имеющие противоположные интересы в Польше.
Да и позиции католической церкви являющейся основным инициатором запрета абортов еще с начала 90-х пока в стране сильны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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