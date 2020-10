Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00
1. Слуга народу 2% 1
2. ОПЗЖ 4% 2
3. ЄС 43% 21
4. Батьківщина 0 0
5. За майбутнє 0 0
6. Радикальная партія 0 0
7. Партія Шарія 18% 9
8. Свобода 4% 2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5
10. Інші партії 18% 9
Всього голосів : 49

Додано: Суб 31 жов, 2020 20:12
Вкладчик1234



Но закон о запрете абортов, и правда - средневековое безумие. Растоптали право, пойдя на поводу у религиозных маразматиков. Это вмешательство в светскую жизнь похлеще петиного томособесия.



Майдан в нашем понимании там вряд ли будет - нет бенефициаров смены элит, а вот отменить власти новые нормы под давлением протестов таки придется...

zРадио

Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17
pesikot написав: vano80 написав:

Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают.

Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать. Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают.Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать.

Давай проще, дела есть ? есть

Отменили уголовку, то дел нет ? Нет



Нет статьи - нет дел

Или тебе 17 дел ВАСК, это так, мелочи ? Отмазываешь коррупционеров Давай проще, дела есть ? естьОтменили уголовку, то дел нет ? НетНет статьи - нет делИли тебе 17 дел ВАСК, это так, мелочи ? Отмазываешь коррупционеров



Давай еще проще.

Список коррупционеров посаженных порошенко и генпрокурором.

Списка нет? Что там с таможенницей у которой роллс ройс и квартира на маме?

Давай еще проще.
Список коррупционеров посаженных порошенко и генпрокурором.
Списка нет? Что там с таможенницей у которой роллс ройс и квартира на маме?
Что там картавил генпрокурор про взятки за строительство, кто сидит?

vano80



Но закон о запрете абортов, и правда - средневековое безумие. Растоптали право, пойдя на поводу у религиозных маразматиков. Это вмешательство в светскую жизнь похлеще петиного томособесия.



Майдан в нашем понимании там вряд ли будет - нет бенефициаров смены элит, а вот отменить власти новые нормы под давлением протестов таки придется... Но закон о запрете абортов, и правда - средневековое безумие. Растоптали право, пойдя на поводу у религиозных маразматиков. Это вмешательство в светскую жизнь похлеще петиного томособесия.Майдан в нашем понимании там вряд ли будет - нет бенефициаров смены элит, а вот отменить власти новые нормы под давлением протестов таки придется...



Есть бенефициары в виде европы и США имеющие противоположные интересы в Польше.

Есть бенефициары в виде европы и США имеющие противоположные интересы в Польше.
Да и позиции католической церкви являющейся основным инициатором запрета абортов еще с начала 90-х пока в стране сильны.

Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo

В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.

Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это. Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это.

В нас далеко не така детальна конституція, як в інших. Я взагалі за поступову "ліквідацію" української судової системи. Тобто, нехай європейські суди мають таку саму юридичну силу, як і наші. Ліквідували КС, а остаточна інстанція ЄСПЛ - от нехай туди і звертаються, з оскарженням наших законів, хитродупі депутати.

Тільки без зміни Конституції ніяк не обійтись. В нас далеко не така детальна конституція, як в інших.Ліквідували КС, а остаточна інстанція ЄСПЛ - от нехай туди і звертаються, з оскарженням наших законів, хитродупі депутати.Тільки без зміни Конституції ніяк не обійтись.

ты правда настолько ...?

ну давай может так - в твоей семье и квартире я буду решать, а не ты? норм? ну решу ее продать или сдать бомжам, а может и твоя жена для чего сгодится. согласен?

а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто? ты правда настолько ...?ну давай может так - в твоей семье и квартире я буду решать, а не ты? норм? ну решу ее продать или сдать бомжам, а может и твоя жена для чего сгодится. согласен?а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто? один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!

jj1981ua

Повідомлень: 428 З нами з: 01.03.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 21:20 pesikot написав: Президент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиями

И всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает Президент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиямиИ всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает

уж не думал, что когда-то с тобой, псина, соглашусь

а клоун, в моих мечтах, конечно, рано или поздно присядет за это. я подозревал, что он не оч умный, но не ожидал, что он именно тупой. уж не думал, что когда-то с тобой, псина, соглашусьа клоун, в моих мечтах, конечно, рано или поздно присядет за это. я подозревал, что он не оч умный, но не ожидал, что он именно тупой. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!

jj1981ua

Повідомлень: 428 З нами з: 01.03.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 жов, 2020 21:30 Libo написав: Никто, кроме ваты и коррупционеров, по вашим ссученных судьям плакать не собирается.



Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки. Никто, кроме ваты и коррупционеров, по вашим ссученных судьям плакать не собирается.



Осталось узнать в курсе ли сам Европарламент с тем что он что-то одобрил.



По поводу мнения послов G7 у Тупицкого совершенно противоположного смысла версия. Осталось узнать в курсе ли сам Европарламент с тем что он что-то одобрил.По поводу мнения послов G7 у Тупицкого совершенно противоположного смысла версия.

Додано: Суб 31 жов, 2020 21:49
Re: Політичні дискусії
jj1981ua написав: а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто?

Про ЄСПЛ чув? Якщо ти з Раші, чи з Белораші, то тоді так - можеш чудити, як завгодно, в своїй квартирі, і на тебе не буде управи.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay

Schmit

