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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:12
Вкладчик1234
Но закон о запрете абортов, и правда - средневековое безумие. Растоптали право, пойдя на поводу у религиозных маразматиков. Это вмешательство в светскую жизнь похлеще петиного томособесия.
Майдан в нашем понимании там вряд ли будет - нет бенефициаров смены элит, а вот отменить власти новые нормы под давлением протестов таки придется...
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17
pesikot написав: vano80 написав:
Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают.
Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать.
Давай проще, дела есть ? есть
Отменили уголовку, то дел нет ? Нет
Нет статьи - нет дел
Или тебе 17 дел ВАСК, это так, мелочи ? Отмазываешь коррупционеров
Давай еще проще.
Список коррупционеров посаженных порошенко и генпрокурором.
Списка нет? Что там с таможенницей у которой роллс ройс и квартира на маме?
Что там картавил генпрокурор про взятки за строительство, кто сидит?
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:19
zРадио написав:Вкладчик1234
Но закон о запрете абортов, и правда - средневековое безумие. Растоптали право, пойдя на поводу у религиозных маразматиков. Это вмешательство в светскую жизнь похлеще петиного томособесия.
Майдан в нашем понимании там вряд ли будет - нет бенефициаров смены элит, а вот отменить власти новые нормы под давлением протестов таки придется...
Есть бенефициары в виде европы и США имеющие противоположные интересы в Польше.
Да и позиции католической церкви являющейся основным инициатором запрета абортов еще с начала 90-х пока в стране сильны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:16
lapay написав: freeze написав:
Ликвидировать Конституционный суд можно только путем приёма новой Конституции.
В принципе, если сделать компактную Конституцию, не затаскивая туда десятки статей, которые могут приниматься и путем обычного законодательства, то путь достаточно простой.
Наша Конституция безмерно конкретизирована, зачем это.
В нас далеко не така детальна конституція, як в інших. Я взагалі за поступову "ліквідацію" української судової системи. Тобто, нехай європейські суди мають таку саму юридичну силу, як і наші.
Ліквідували КС, а остаточна інстанція ЄСПЛ - от нехай туди і звертаються, з оскарженням наших законів, хитродупі депутати.
Тільки без зміни Конституції ніяк не обійтись.
ты правда настолько ...?
ну давай может так - в твоей семье и квартире я буду решать, а не ты? норм? ну решу ее продать или сдать бомжам, а может и твоя жена для чего сгодится. согласен?
а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто?
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порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:20
pesikot написав:
Президент Бубочка нарушает закон и разрушает государство Украину своими антиконституционными действиями
И всё что ты выше привёл, Зеленский нарушает
уж не думал, что когда-то с тобой, псина, соглашусь
а клоун, в моих мечтах, конечно, рано или поздно присядет за это. я подозревал, что он не оч умный, но не ожидал, что он именно тупой.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:30
Осталось узнать в курсе ли сам Европарламент с тем что он что-то одобрил.
По поводу мнения послов G7 у Тупицкого совершенно противоположного смысла версия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:49
jj1981ua написав:
а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто?
Про ЄСПЛ чув? Якщо ти з Раші, чи з Белораші, то тоді так - можеш чудити, як завгодно, в своїй квартирі, і на тебе не буде управи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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