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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6756675767586759

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:55

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:45

  lapay написав:
  jj1981ua написав:а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто?

Про ЄСПЛ чув? Якщо ти з Раші, чи з Белораші, то тоді так - можеш чудити, як завгодно, в своїй квартирі, і на тебе не буде управи.

ты тупой? в ж... себе засунь еспч - это для таких холопов как ты и порохоботский модератор.
про вас, убогих и ущербных Шевчено и писал:
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..

и я в Украине - не все в моей стране ущербные нацики :D
и очень скоро (может следующий президент, а может через 1) посадит весь ваш порохоботский сброд за разжигание и компрадорство. а пока - пишите исчо!
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:23

    Общество манкуртов и яремщиков :oops:

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    Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:55

    Re: Політичні дискусії

    БІЙ УСИК - ЧИСОРА пряма трансляція з Києво-Печерської Лаври та по "Рен ТВ"
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