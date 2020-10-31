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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:55
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Schmit
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:45
lapay написав: jj1981ua написав:
а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто?
Про ЄСПЛ чув? Якщо ти з Раші, чи з Белораші, то тоді так - можеш чудити, як завгодно, в своїй квартирі, і на тебе не буде управи.
ты тупой? в ж... себе засунь еспч - это для таких холопов как ты и порохоботский модератор.
про вас, убогих и ущербных Шевчено и писал:
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
и я в Украине - не все в моей стране ущербные нацики
и очень скоро (может следующий президент, а может через 1) посадит весь ваш порохоботский сброд за разжигание и компрадорство. а пока - пишите исчо!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 00:55
БІЙ УСИК - ЧИСОРА пряма трансляція з Києво-Печерської Лаври та по "Рен ТВ"
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Буровик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 01:27
соросятско-компрадорское радио
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 01:30
Буровик написав:
БІЙ УСИК - ЧИСОРА пряма трансляція з Києво-Печерської Лаври та по "Рен ТВ"
я смотрю на Беларусь 5 - Усик зря перешел в супертяжи, тупо по габаритам пролетает
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 03:35
Усик - красава!!!
Временами было нелегко, но такие бои воспитывают характер. Главное - победа!
Сочувствие манкуртам
In HODL we trust
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Tegularius
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Додано: Нед 01 лис, 2020 08:30
jj1981ua написав:
про вас, убогих и ущербных Шевчено и писал:
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
Это про - лохторат ОПЗЖ/коломойского/шария.
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Schmit
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:05
jj1981ua написав:
и я в Украине - не все в моей стране ущербные нацики
и очень скоро (может следующий президент, а может через 1) посадит весь ваш порохоботский сброд за разжигание и компрадорство. а пока - пишите исчо!
Слава богу, що не всі, в моїй країні, тупорилі ватани. Наступний/минулий Президент медведчуковську шоблу зажене під лавку, де їй і місце, а то, бач, попіднімали голови.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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