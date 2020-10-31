Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
jj1981ua написав:а теперь объясни к какого в нашей стране должен решать хз кто?
Про ЄСПЛ чув? Якщо ти з Раші, чи з Белораші, то тоді так - можеш чудити, як завгодно, в своїй квартирі, і на тебе не буде управи.
ты тупой? в ж... себе засунь еспч - это для таких холопов как ты и порохоботский модератор. про вас, убогих и ущербных Шевчено и писал: Німі на панщину ідуть І діточок своїх ведуть!..
и я в Украине - не все в моей стране ущербные нацики и очень скоро (может следующий президент, а может через 1) посадит весь ваш порохоботский сброд за разжигание и компрадорство. а пока - пишите исчо!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:и я в Украине - не все в моей стране ущербные нацики и очень скоро (может следующий президент, а может через 1) посадит весь ваш порохоботский сброд за разжигание и компрадорство. а пока - пишите исчо!
Слава богу, що не всі, в моїй країні, тупорилі ватани. Наступний/минулий Президент медведчуковську шоблу зажене під лавку, де їй і місце, а то, бач, попіднімали голови.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.