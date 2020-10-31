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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:52
Как доносят из ОП Зеленский подозревает в этом Порошенко.
Вынудить Зелёного на незаконные действия, а затем протолкнуть импичмент.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:18
freeze написав:
Как доносят из ОП Зеленский подозревает в этом Порошенко.
Вынудить Зелёного на незаконные действия, а затем протолкнуть импичмент.
У червні 2019 року стало відомо, що до Конституційного суду звернувся 51 нардеп із вимогою визнати закон про мову неконституційним. Серед нардепів-підписантів - Нестор Шуфрич, Євгеній Мураєв, Наталія Королевська, брати Добкіни, Тетяна Бахтєєва, Вадим Новинський, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Сергій Ківалов тощо.
С учетом того, что четверо судей КСУ, назначенные по квоте ПО голосовали против отмены закона "Про запобігання корупції... ", а Зе своих судей за полтора года так и не назначил, виноват конечно же Порошенко. "Логично".
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 01 лис, 2020 11:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:20
freeze написав:
Как доносят из ОП Зеленский подозревает в этом Порошенко.
Вынудить Зелёного на незаконные действия, а затем протолкнуть импичмент.
Імпічмент пропихнути нереально - занадто складна процедура. А так можуть ліквідувати КСУ, коктелями Молотова, разом с суддями, якщо щось почнуть не те приймати, чи, потім, по одинці, замінити їх склад на живих.
Бо вже реально достали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:20
Уже скоро 11 часов утра, а поздравлений от Зеленского Усику с победой нет.
Хотя нельзя сказать, что президент и его пресс-служба до сих пор спят - в 9 утра в телеграм-канале Зеленского появилось поздравление с днём социального работника.
А украинскому чемпиону Усику поздравлений нет.
Наверное до сих пор взвешивают - как отнесётся к этому поздравлению «патриотическая общественность».
Как взвесят, тогда и скажут. Может быть.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:23
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:27
Вкладчик1234 написав:
Уже скоро 11 часов утра, а поздравлений от Зеленского Усику с победой нет.
Хотя нельзя сказать, что президент и его пресс-служба до сих пор спят - в 9 утра в телеграм-канале Зеленского появилось поздравление с днём социального работника.
А украинскому чемпиону Усику поздравлений нет.
Наверное до сих пор взвешивают - как отнесётся к этому поздравлению «патриотическая общественность».
Как взвесят, тогда и скажут. Может быть.
Источник удаляется модераторами
Це найголовніше питання, в неділю зранку. Точніше - треба було вночі поздоровити, інакше влада нелігітимна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:36
Вкладчик1234 написав:
Уже скоро 11 часов утра, а поздравлений от Зеленского Усику с победой нет.
Хотя нельзя сказать, что президент и его пресс-служба до сих пор спят - в 9 утра в телеграм-канале Зеленского появилось поздравление с днём социального работника.
А украинскому чемпиону Усику поздравлений нет.
Наверное до сих пор взвешивают - как отнесётся к этому поздравлению «патриотическая общественность».
Как взвесят, тогда и скажут. Может быть.
Источник удаляется модераторами
Кто такой этот Усик?
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Schmit
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:49
Топ комментарии
+43ua littwa
нет радости єтой победе
01.11.2020 10:06
+43ua Владимир Пономаренко 336ef173
Ну победил и победил! Только Усик не украинский боксер а кацапский!
01.11.2020 10:07
+29ua vismavista
Усик не украинский боксер. Он просто тут проживает.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:49
Schmit написав:
С учетом того, что все судьи КСУ, назначенные по квоте ПО голосовали против отмены закона "Про запобігання корупції... ",
Заинтересовался.
Из 10 судей проголосовавших За отмену антикоррупцционного закона - четыре назначены в период каденции Порошенко.
Владимир Мойсик назначен по квоте Порошенко.
Ирина Завгородняя назначена от Рады, но кандидатуру выдвинул Блок Петра Порошенко.
Виктор Городовенко назанчен по квоте Съезда судей, но гугл подсказывает, что при яростном проталкивании Филатовым, первым замом администрации Порошенко, ответственным за судебную реформу.
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