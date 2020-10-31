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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6758675967606761

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это не тот, случайно, закон, который выносился Парубием на голосование 7 раз подряд до получения "правильного" результата? Если КСУ отменит его, мотивируя грубым нарушением регламента, порохоботы громче всех будут кричать о зраде, делая вид, что не понимают, в чем причина...

Парубій діяв по регламенту. Чайник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:29

  lapay написав:
  zРадио написав:Это не тот, случайно, закон, который выносился Парубием на голосование 7 раз подряд до получения "правильного" результата? Если КСУ отменит его, мотивируя грубым нарушением регламента, порохоботы громче всех будут кричать о зраде, делая вид, что не понимают, в чем причина...

Парубій діяв по регламенту. Чайник.


Аминь! Вот наглядный пример уважения регламента :mrgreen:



PS: Парубий - это наибольший позор в истории украинского парламентаризма!

PPS: на украинском правильно писать "за регламентом", а не "по регламенту", умник. Это называется "русизм". Прежде, чем рассказывать другим, на каком языке говорить, сам выучи хоть один!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:36

После очередного пролёта Михо на выборах в Грузии, ждём возвращения его кипучей деятельности у нас.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:05

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Аминь! Вот наглядный пример уважения регламента

Чайник, сигнальне голосування можна проводити безліч разів, поки не набереться більшість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:24

  lapay написав:
  zРадио написав:Аминь! Вот наглядный пример уважения регламента

Чайник, сигнальне голосування можна проводити безліч разів, поки не набереться більшість.


Ухахаха, лжец! Сигнальное голосование - это отдельное чтение. А то, что делал Парубий - это голосование "до победного" под видом сигнального. Сигнальное голосование, получавшее необходимое количество голосов, признавалось голосованием за закон. Это грубейшее нарушение регламента, до которого не опускался никто, кроме Парубия!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:26

  zРадио написав:Общество манкуртов и яремщиков :oops:

Это точка зрения "гражданина мира" (которым вы себя позиционируете).
Не стоит считать ее единственно правильной.
Хотя я болел за Усика :wink:

ЗЫ. Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 01 лис, 2020 13:32, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ухахаха, лжец! Сигнальное голосование - это отдельное чтение. А то, что делал Парубий - это голосование "до победного" под видом сигнального. Сигнальное голосование, получавшее необходимое количество голосов, признавалось голосованием за закон. Это грубейшее нарушение регламента, до которого не опускался никто, кроме Парубия!

Не бреши. Після того, як набирається більшість, проводится голосування за законопроект. Бо не всі такі чайники, як ти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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