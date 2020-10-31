Парубій діяв по регламенту. Чайник.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:22
Re: Політичні дискусії
Парубій діяв по регламенту. Чайник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:29
Аминь! Вот наглядный пример уважения регламента
PS: Парубий - это наибольший позор в истории украинского парламентаризма!
PPS: на украинском правильно писать "за регламентом", а не "по регламенту", умник. Это называется "русизм". Прежде, чем рассказывать другим, на каком языке говорить, сам выучи хоть один!
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:36
После очередного пролёта Михо на выборах в Грузии, ждём возвращения его кипучей деятельности у нас.
Энергию куда-то надо девать, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:05
Re: Політичні дискусії
Чайник, сигнальне голосування можна проводити безліч разів, поки не набереться більшість.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:07
В Харькове охранник нардепа Шенцева открыл огонь в ресторане. Люди его забили насмерть бутылками.
*Возможно смерть наступила от короновируса
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:24
Ухахаха, лжец! Сигнальное голосование - это отдельное чтение. А то, что делал Парубий - это голосование "до победного" под видом сигнального. Сигнальное голосование, получавшее необходимое количество голосов, признавалось голосованием за закон. Это грубейшее нарушение регламента, до которого не опускался никто, кроме Парубия!
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:26
Это точка зрения "гражданина мира" (которым вы себя позиционируете).
Не стоит считать ее единственно правильной.
Хотя я болел за Усика
ЗЫ. Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 01 лис, 2020 13:32, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:29
Re: Політичні дискусії
Не бреши. Після того, як набирається більшість, проводится голосування за законопроект. Бо не всі такі чайники, як ти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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