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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6759676067616762

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:02

Наверно уволился и пошёл в генделык

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За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:13

Кажется мы стали забывать, про одно из важнейших событий следующих дней.
Смешной видосик, как реднеки из Техаса встретили говорящую голову демократов (по ссылке)

Сторонница Байдена Камала Харрис приехала в Техас, чтобы устроить мероприятия в поддержку поехавшего деда с деменцией, но её встретили сторонники Трампыни на пикапах, устроив сопровождение, на которое она даже пожаловалась ментам


https://t.me/dvachannel/59139
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:27

  Вкладчик1234 написав:Кажется мы стали забывать, про одно из важнейших событий следующих дней.
Смешной видосик, как реднеки из Техаса встретили говорящую голову демократов (по ссылке)
Сторонница Байдена Камала Харрис приехала в Техас, чтобы устроить мероприятия в поддержку поехавшего деда с деменцией, но её встретили сторонники Трампыни на пикапах, устроив сопровождение, на которое она даже пожаловалась ментам
https://t.me/dvachannel/59139

Дедушка Трамп всю жизнь был поехавший :wink:
Но оба они мне глубоко безразличны.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:01

Наш источник подтверждает свой старый инсайд (https://t.me/legitimniy/5395), что в понедельник в Кишиневе намечен майдан. Сейчас там уже накаляется обстановка (сегодня выборы президента).
Источник сообщает, что в Молдове может начаться политический кризис, который затронет Украину, ведь есть опасность «расконсервации» Приднестровского кейса, о котором писали американские эксперты. Сегодня Приднестровский кейс раскачивают в молдавской прессе и идут массовые провокации на "линии соприкосновения".

https://t.me/legitimniy/5588
За Виталия Наливкина!
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