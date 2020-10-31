Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это точка зрения "гражданина мира" (которым вы себя позиционируете). Не стоит считать ее единственно правильной. Хотя я болел за Усика
ЗЫ. Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 01 лис, 2020 13:32, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
zРадио написав:Ухахаха, лжец! Сигнальное голосование - это отдельное чтение. А то, что делал Парубий - это голосование "до победного" под видом сигнального. Сигнальное голосование, получавшее необходимое количество голосов, признавалось голосованием за закон. Это грубейшее нарушение регламента, до которого не опускался никто, кроме Парубия!
Не бреши. Після того, як набирається більшість, проводится голосування за законопроект. Бо не всі такі чайники, як ти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Кажется мы стали забывать, про одно из важнейших событий следующих дней. Смешной видосик, как реднеки из Техаса встретили говорящую голову демократов (по ссылке)
Сторонница Байдена Камала Харрис приехала в Техас, чтобы устроить мероприятия в поддержку поехавшего деда с деменцией, но её встретили сторонники Трампыни на пикапах, устроив сопровождение, на которое она даже пожаловалась ментам
Вкладчик1234 написав:Кажется мы стали забывать, про одно из важнейших событий следующих дней. Смешной видосик, как реднеки из Техаса встретили говорящую голову демократов (по ссылке)
Сторонница Байдена Камала Харрис приехала в Техас, чтобы устроить мероприятия в поддержку поехавшего деда с деменцией, но её встретили сторонники Трампыни на пикапах, устроив сопровождение, на которое она даже пожаловалась ментам
Дедушка Трамп всю жизнь был поехавший Но оба они мне глубоко безразличны.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Наш источник подтверждает свой старый инсайд (https://t.me/legitimniy/5395), что в понедельник в Кишиневе намечен майдан. Сейчас там уже накаляется обстановка (сегодня выборы президента). Источник сообщает, что в Молдове может начаться политический кризис, который затронет Украину, ведь есть опасность «расконсервации» Приднестровского кейса, о котором писали американские эксперты. Сегодня Приднестровский кейс раскачивают в молдавской прессе и идут массовые провокации на "линии соприкосновения".