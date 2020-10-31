Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Дедушка Трамп всю жизнь был поехавший Но оба они мне глубоко безразличны.
Поехавшие люди не достигают таких успехов в бизнесе и не стают президентами будучи вне системы. На самом деле при победе Байдена страна скатится в социализм даже не европейского толка, а ближе к совковому и тогда грядет полное переустройство мира
BIGor написав:Вкладчик1234 Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах?
А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?
Подавляющее большинство украинских телеграмм-каналов известно кто ведёт. Богдан, доктор Комаровский, жена Зеленского, офканал Зеленского, Шарий, министерство здравоохранения, Гончаренко, Петр Порошенко, офканал налоговой службы, Бужанский, губернаторы почти все, практически все народные депутаты и тд.
Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.
Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.
Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо!
BIGor написав:Вкладчик1234 Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах?
А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?
Подавляющее большинство украинских телеграмм-каналов известно кто ведёт. Богдан, доктор Комаровский, жена Зеленского, офканал Зеленского, Шарий, министерство здравоохранения, Гончаренко, Петр Порошенко, офканал налоговой службы, Бужанский, губернаторы почти все, практически все народные депутаты и тд.
вот поэтому телеграмм каналы я и не читаю. СМИ не читаю. За весь свой жизненный опыт я удостоверился, что сми всегда перекручивают, что-то манипулируют и врут. Их заставляет это делать их сущность - они пишут за деньги от заказчиков, они хайпуют - ведь человеческая сущность такова, что людей интересуют только необычные, скандальные "новости" об их кумирах и врагах их кумиров. И хотя человек должен интересоваться реальными новостями, полезными для него лично и его семьи - в реальности он ищет хайпы. Ведь только хайпы дают ему эмоциональное возбуждение и удовлетворение от того, что неприятность произошла не с ним...
Источником полезной информации могут стать только ваши сотрудники, роющие по вашему заказу нужные вам темы в Украине или другой стране. Вы и платите им зарплату за это. Вся остальная информация будет левой и ложной.
freeze написав:А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?
Да. Телега - в основном фейки. Вкладчик1234 тут публикует инсайдер, аутсайдер итд. Ну и если Вы не знали, кроме каких-то сайтов есть хорошие новостные порталы, которые перепроверяют информацию Например https://www.pravda.com.ua/
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Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.
Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.
Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо!
да кто в это поверит? я бы про петю еще мог бы поверить, но этот ... он априори не способен. ну ни мозгами, ни талантами, ничем не вышел.
*случайный гарант - горе стране
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!