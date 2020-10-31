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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6759676067616762 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 01 лис, 2020 15:27 BIGor написав: Вкладчик1234 Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах? Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах?



А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?



Подавляющее большинство украинских телеграмм-каналов известно кто ведёт.

Богдан, доктор Комаровский, жена Зеленского, офканал Зеленского, Шарий, министерство здравоохранения, Гончаренко, Петр Порошенко, офканал налоговой службы, Бужанский, губернаторы почти все, практически все народные депутаты и тд. А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?Подавляющее большинство украинских телеграмм-каналов известно кто ведёт.Богдан, доктор Комаровский, жена Зеленского, офканал Зеленского, Шарий, министерство здравоохранения, Гончаренко, Петр Порошенко, офканал налоговой службы, Бужанский, губернаторы почти все, практически все народные депутаты и тд. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18935 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4539 раз. Подякували: 7266 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:32 BIGor написав: Вкладчик1234 Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах? Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах?

Принимаю к сведению.

Всё нужно проверять, слепо верить нельзя Принимаю к сведению.Всё нужно проверять, слепо верить нельзя За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13082 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7304 раз. Подякували: 3449 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:38 Re: Політичні дискусії ТГ Петро Порошенко



Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.



Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.



Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо! Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18935 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4539 раз. Подякували: 7266 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:45 freeze написав: BIGor написав: Вкладчик1234 Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах? Вы действительно верите что пишут в телеграмм каналах?



А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?



Подавляющее большинство украинских телеграмм-каналов известно кто ведёт.

Богдан, доктор Комаровский, жена Зеленского, офканал Зеленского, Шарий, министерство здравоохранения, Гончаренко, Петр Порошенко, офканал налоговой службы, Бужанский, губернаторы почти все, практически все народные депутаты и тд. А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?Подавляющее большинство украинских телеграмм-каналов известно кто ведёт.Богдан, доктор Комаровский, жена Зеленского, офканал Зеленского, Шарий, министерство здравоохранения, Гончаренко, Петр Порошенко, офканал налоговой службы, Бужанский, губернаторы почти все, практически все народные депутаты и тд.



вот поэтому телеграмм каналы я и не читаю. СМИ не читаю. За весь свой жизненный опыт я удостоверился, что сми всегда перекручивают, что-то манипулируют и врут. Их заставляет это делать их сущность - они пишут за деньги от заказчиков, они хайпуют - ведь человеческая сущность такова, что людей интересуют только необычные, скандальные "новости" об их кумирах и врагах их кумиров. И хотя человек должен интересоваться реальными новостями, полезными для него лично и его семьи - в реальности он ищет хайпы. Ведь только хайпы дают ему эмоциональное возбуждение и удовлетворение от того, что неприятность произошла не с ним...



Источником полезной информации могут стать только ваши сотрудники, роющие по вашему заказу нужные вам темы в Украине или другой стране. Вы и платите им зарплату за это. Вся остальная информация будет левой и ложной. вот поэтому телеграмм каналы я и не читаю. СМИ не читаю. За весь свой жизненный опыт я удостоверился, что сми всегда перекручивают, что-то манипулируют и врут. Их заставляет это делать их сущность - они пишут за деньги от заказчиков, они хайпуют - ведь человеческая сущность такова, что людей интересуют только необычные, скандальные "новости" об их кумирах и врагах их кумиров. И хотя человек должен интересоваться реальными новостями, полезными для него лично и его семьи - в реальности он ищет хайпы. Ведь только хайпы дают ему эмоциональное возбуждение и удовлетворение от того, что неприятность произошла не с ним...Источником полезной информации могут стать только ваши сотрудники, роющие по вашему заказу нужные вам темы в Украине или другой стране. Вы и платите им зарплату за это. Вся остальная информация будет левой и ложной. buratinyo

Повідомлень: 1387 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2684 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:48 Re: Політичні дискусії freeze написав: А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ? А чем телеграмм-каналы в основном отличаются от СМИ ? Что какому-то сайту можно верить, а какому-то телеграмм-каналу нельзя верить ?

Да. Телега - в основном фейки. Вкладчик1234 тут публикует инсайдер, аутсайдер итд. Ну и если Вы не знали, кроме каких-то сайтов есть хорошие новостные порталы, которые перепроверяют информацию

Например https://www.pravda.com.ua/



1) Ми відповідаємо за точність інформації, яка поширюється нашим виданням



Ми завжди прагнемо точно та правдиво висвітлювати події. Точність для нас є важливішою за швидкість. Інформація, яку ми поширюємо в новинному блоці, повинна мати тверді докази, отримані з надійних джерел, вона має бути ретельно перевірена перед публікацією.



При цьому ми публікуємо не лише те, що відповідає позиції редакції. Заява політика з питання, за яке він відповідає, може стати приводом для новини, навіть якщо ми не поділяємо його думку.



2) Ми визнаємо свої помилки та перепрошуємо перед читачами



Якщо нашим виданням ненавмисно було поширено неправдиву або неточну інформацію, ми виправляємо її та перепрошуємо за помилку.



3) Ми шануємо багатоманітність думок



Ми прагнемо відображати всі значущі думки, у томи числі і через конфлікти різних точок зору. Що серйознішою є критика чи звинувачення, про які ми повідомляємо, то чіткішим є наше зобов’язання надати право на відповідь. Ми відкриті і готові до широкої дискусії та всебічного обговорення матеріалів, опублікованих на сайті "Української правди".



4) У своїй роботі ми керуємося суспільним інтересом



Під час публікації резонансної інформації ми завжди виходимо з позиції суспільного інтересу та зважаємо на те, чи не вводить хтось в оману суспільство, приховуючи важливі факти.



5) Ми поважаємо приватне життя



Ми поважаємо принцип недоторканності приватного життя та не порушуємо його без достатніх на те підстав, але враховуємо те, що суспільний інтерес має вищий пріоритет. Ухвалюючи рішення про публікацію даних про публічну особу, ми шукаємо баланс між суспільним інтересом та повагою до приватності.



6) Ми гарантуємо анонімність джерела інформації, коли це необхідно



Ми з повагою ставимося до наших джерел інформації. Джерела інформації, яким ми обіцяли конфіденційність, зберігають захист за будь-яких умов. Але за можливості джерела інформації мають бути вказані якомога точніше, аби читач міг сам визначати надійність походження інформації.



7) Ми стоїмо на захисті прав людини



Ми не допускаємо упереджених або принизливих висловів щодо раси, кольору шкіри, віросповідання, статі, сексуальної орієнтації або фізичного чи психічного захворювання будь-якої людини.



Ми цінуємо та захищаємо свою незалежність



"Українська правда" була створена та лишається під керівництвом українських журналістів з 2000 року. Ми вважаємо одним із наших найбільших здобутків свою незалежність від політичних партій та великого бізнесу, яка зберігається від заснування і донині. Будь-яке намагання вплинути на нашу роботу з боку політиків, чиновників та представників бізнесу ми можемо розцінювати як тиск. Вісім правил працівників "Української правди"1) Ми відповідаємо за точність інформації, яка поширюється нашим виданнямМи завжди прагнемо точно та правдиво висвітлювати події. Точність для нас є важливішою за швидкість. Інформація, яку ми поширюємо в новинному блоці, повинна мати тверді докази, отримані з надійних джерел, вона має бути ретельно перевірена перед публікацією.При цьому ми публікуємо не лише те, що відповідає позиції редакції. Заява політика з питання, за яке він відповідає, може стати приводом для новини, навіть якщо ми не поділяємо його думку.2) Ми визнаємо свої помилки та перепрошуємо перед читачамиЯкщо нашим виданням ненавмисно було поширено неправдиву або неточну інформацію, ми виправляємо її та перепрошуємо за помилку.3) Ми шануємо багатоманітність думокМи прагнемо відображати всі значущі думки, у томи числі і через конфлікти різних точок зору. Що серйознішою є критика чи звинувачення, про які ми повідомляємо, то чіткішим є наше зобов’язання надати право на відповідь. Ми відкриті і готові до широкої дискусії та всебічного обговорення матеріалів, опублікованих на сайті "Української правди".4) У своїй роботі ми керуємося суспільним інтересомПід час публікації резонансної інформації ми завжди виходимо з позиції суспільного інтересу та зважаємо на те, чи не вводить хтось в оману суспільство, приховуючи важливі факти.5) Ми поважаємо приватне життяМи поважаємо принцип недоторканності приватного життя та не порушуємо його без достатніх на те підстав, але враховуємо те, що суспільний інтерес має вищий пріоритет. Ухвалюючи рішення про публікацію даних про публічну особу, ми шукаємо баланс між суспільним інтересом та повагою до приватності.6) Ми гарантуємо анонімність джерела інформації, коли це необхідноМи з повагою ставимося до наших джерел інформації. Джерела інформації, яким ми обіцяли конфіденційність, зберігають захист за будь-яких умов. Але за можливості джерела інформації мають бути вказані якомога точніше, аби читач міг сам визначати надійність походження інформації.7) Ми стоїмо на захисті прав людиниМи не допускаємо упереджених або принизливих висловів щодо раси, кольору шкіри, віросповідання, статі, сексуальної орієнтації або фізичного чи психічного захворювання будь-якої людини.Ми цінуємо та захищаємо свою незалежність"Українська правда" була створена та лишається під керівництвом українських журналістів з 2000 року. Ми вважаємо одним із наших найбільших здобутків свою незалежність від політичних партій та великого бізнесу, яка зберігається від заснування і донині. Будь-яке намагання вплинути на нашу роботу з боку політиків, чиновників та представників бізнесу ми можемо розцінювати як тиск. Да. Телега - в основном фейки.тут публикует инсайдер, аутсайдер итд. Ну и если Вы не знали, кроме каких-то сайтов есть хорошие новостные порталы, которые перепроверяют информациюНапример BIGor

Повідомлень: 3993 З нами з: 19.09.10 Подякував: 666 раз. Подякували: 852 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 15:56 А что, правда.ком.юа

1. не пишет джинсу?

2. не замалчивает темы?

3. не перекручивает?



Не смешите меня. Может когда так и было, может во времена Гонгадзе. А сейчас редакцию захватили какие-то беженцы-заработчане, и живут на гранты. Соответственно и пишут За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13082 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7304 раз. Подякували: 3449 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:21 Starikan написав: zРадио написав: Общество манкуртов и яремщиков Общество манкуртов и яремщиков

Это точка зрения "гражданина мира" (которым вы себя позиционируете).

Не стоит считать ее единственно правильной.

Хотя я болел за Усика



ЗЫ. Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство. Это точка зрения "гражданина мира" (которым вы себя позиционируете).Не стоит считать ее единственно правильной.Хотя я болел за УсикаЗЫ. Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.

уверен, что не сменят.

сменить гражданство из-за рагулей - себя не уважать! уверен, что не сменят.сменить гражданство из-за рагулей - себя не уважать! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 431 З нами з: 01.03.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:23 BIGor написав: Starikan написав: Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство. Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.

Так они мыслями уже давно в РФ.

Запомните логические цепочки

Россия - россияне - государственный язык русский.

Украина - украинцы - государственный язык украинский. Так они мыслями уже давно в РФ.Запомните логические цепочки- государственный язык- государственный язык

не хочу вас расстраивать, но это временно.

50%+ в Украине русскоязычные и 2-й гос язык - это вопрос времени. а рагулей просто скоро затопчут. не хочу вас расстраивать, но это временно.50%+ в Украине русскоязычные и 2-й гос язык - это вопрос времени. а рагулей просто скоро затопчут. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 431 З нами з: 01.03.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:26 freeze написав: ТГ Петро Порошенко



Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.



Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.



Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо! ТГ Петро ПорошенкоПрезидент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.Боротьба з корупцією – це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.Але демократія – це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити.І підігравати йому в цьому – значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо!

да кто в это поверит? я бы про петю еще мог бы поверить, но этот ...

он априори не способен. ну ни мозгами, ни талантами, ничем не вышел.



*случайный гарант - горе стране да кто в это поверит? я бы про петю еще мог бы поверить, но этот ...он априори не способен. ну ни мозгами, ни талантами, ничем не вышел.*случайный гарант - горе стране один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 431 З нами з: 01.03.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лис, 2020 16:31 Вкладчик1234 написав: А что, правда.ком.юа

1. не пишет джинсу?

2. не замалчивает темы?

3. не перекручивает?



Не смешите меня. Может когда так и было, может во времена Гонгадзе. А сейчас редакцию захватили какие-то беженцы-заработчане, и живут на гранты. Соответственно и пишут А что, правда.ком.юа1. не пишет джинсу?2. не замалчивает темы?3. не перекручивает?Не смешите меня. Может когда так и было, может во времена Гонгадзе. А сейчас редакцию захватили какие-то беженцы-заработчане, и живут на гранты. Соответственно и пишут

Пруфы в студию. Пруфы в студию. BIGor

Повідомлень: 3993 З нами з: 19.09.10 Подякував: 666 раз. Подякували: 852 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6759676067616762 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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