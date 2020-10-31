Вісім правил працівників "Української правди"1) Ми відповідаємо за точність інформації, яка поширюється нашим виданнямМи завжди прагнемо точно та правдиво висвітлювати події. Точність для нас є важливішою за швидкість. Інформація, яку ми поширюємо в новинному блоці, повинна мати тверді докази, отримані з надійних джерел, вона має бути ретельно перевірена перед публікацією.При цьому ми публікуємо не лише те, що відповідає позиції редакції. Заява політика з питання, за яке він відповідає, може стати приводом для новини, навіть якщо ми не поділяємо його думку.2) Ми визнаємо свої помилки та перепрошуємо перед читачамиЯкщо нашим виданням ненавмисно було поширено неправдиву або неточну інформацію, ми виправляємо її та перепрошуємо за помилку.3) Ми шануємо багатоманітність думокМи прагнемо відображати всі значущі думки, у томи числі і через конфлікти різних точок зору. Що серйознішою є критика чи звинувачення, про які ми повідомляємо, то чіткішим є наше зобов’язання надати право на відповідь. Ми відкриті і готові до широкої дискусії та всебічного обговорення матеріалів, опублікованих на сайті "Української правди".4) У своїй роботі ми керуємося суспільним інтересомПід час публікації резонансної інформації ми завжди виходимо з позиції суспільного інтересу та зважаємо на те, чи не вводить хтось в оману суспільство, приховуючи важливі факти.5) Ми поважаємо приватне життяМи поважаємо принцип недоторканності приватного життя та не порушуємо його без достатніх на те підстав, але враховуємо те, що суспільний інтерес має вищий пріоритет. Ухвалюючи рішення про публікацію даних про публічну особу, ми шукаємо баланс між суспільним інтересом та повагою до приватності.6) Ми гарантуємо анонімність джерела інформації, коли це необхідноМи з повагою ставимося до наших джерел інформації. Джерела інформації, яким ми обіцяли конфіденційність, зберігають захист за будь-яких умов. Але за можливості джерела інформації мають бути вказані якомога точніше, аби читач міг сам визначати надійність походження інформації.7) Ми стоїмо на захисті прав людиниМи не допускаємо упереджених або принизливих висловів щодо раси, кольору шкіри, віросповідання, статі, сексуальної орієнтації або фізичного чи психічного захворювання будь-якої людини.Ми цінуємо та захищаємо свою незалежність"Українська правда" була створена та лишається під керівництвом українських журналістів з 2000 року. Ми вважаємо одним із наших найбільших здобутків свою незалежність від політичних партій та великого бізнесу, яка зберігається від заснування і донині. Будь-яке намагання вплинути на нашу роботу з боку політиків, чиновників та представників бізнесу ми можемо розцінювати як тиск.