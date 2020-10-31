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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6760676167626763

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:21

  jj1981ua написав:он априори не способен. ну ни мозгами, ни талантами, ничем не вышел.

*случайный гарант - горе стране

Что это ты на Бубочку батон крошишь ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:45

  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:
  BIGor написав:Пруфы в студию.

Мне лень тим заниматься.
Хотите верьте - хотите нет.
Вы же тоже "разоблачили" тг-каналы без пруфов

Ну как дети малые, Вы верите анонимному телеграмм каналу Инсайдер? Какие журналисты там работают? Они дают ссылки на первоисточники? Из какой страны они работают? Вы задавались этим вопросом?

Не читаю такой анонимный канал канал.
Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих Найемов, Лещей, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження".
Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:23

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Не читаю такой анонимный канал канал.
Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих Найемов, Лещей, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження".
Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы

И тут пруфы пожалуйста. Или откажетесь как всегда?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:32

  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:Не читаю такой анонимный канал канал.
Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих Найемов, Лещей, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження".
Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы

И тут пруфы пожалуйста. Или откажетесь как всегда?

А Ваши пруфы по телеграм-каналам? :)

Мне лень что-то для Вас искать. Платёжки Сороса в адрес Найема с назначением "на джинсу за Клинтоншу или Байдена" у меня нет.

Даже если я её найду - Вы скажете, что это фотошоп :)

Советую читать только Урядовый Курьер. Уж там то точно 100% инфа :)

Претензий по поводу того, что они топят за Демократическую партию нет? Насчёт этого пруфы не нужны?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:37

BIGor, скажите пожалуйста своё мнение по поводу фото и видео с Хантером Байденом
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:41

Re: Політичні дискусії

https://twitter.com/baraban088/status/1 ... 69282?s=20
Vadim V
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