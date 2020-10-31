Что это ты на Бубочку батон крошишь ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:21
Что это ты на Бубочку батон крошишь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:45
Не читаю такой анонимный канал канал.
Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих Найемов, Лещей, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження".
Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:23
Re: Політичні дискусії
И тут пруфы пожалуйста. Или откажетесь как всегда?
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:32
А Ваши пруфы по телеграм-каналам?
Мне лень что-то для Вас искать. Платёжки Сороса в адрес Найема с назначением "на джинсу за Клинтоншу или Байдена" у меня нет.
Даже если я её найду - Вы скажете, что это фотошоп
Советую читать только Урядовый Курьер. Уж там то точно 100% инфа
Претензий по поводу того, что они топят за Демократическую партию нет? Насчёт этого пруфы не нужны?
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:37
BIGor, скажите пожалуйста своё мнение по поводу фото и видео с Хантером Байденом
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:41
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:01
Кстати, раз уж зашла тема - решил проверить обновления (обещали же продолжение)
Оказывается, там был ещё тройничок с дочкой Обамы - Малией
"Белый порошок", всякие бульбуляторы и т.д. - в изобилии
Вроде ещё будет видео. Обещают - что-то очень убойное. Наверно завтра
На Украинской Правде и 1+1 показывать не будут, если что, и даже не скажут. "Свободные демократические СМИ"
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:06
А що там?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:10
Re: Політичні дискусії
Доведеться Байдену батьку відректись від Байдена сина і поклястися у вірності ідеям Трампінізма. А шо робить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:17
1. Избиратели Байдена понимают, что старший - уже никакой. И фактически им (и всей страной) будет управлять младший
2. В случае избрания Байдена можно возвести "процедуры" на видео ("отношения" с малолетними, наркотики) в ранг Закона!
Возможно избиратели так и думают: посмотрели на его "красивую" жизнь, и поняли - это наш чувак! Всем бы так жить! Байден придёт, и все так будут жить! И дочка Обамы тоже не промах!
А какую скучную жизнь ведут республиканцы? И они всех американцев хотят заставить так жить? Не бывать этому!
Какого хорошего сына воспитал Джо Байден! И всю Америку так воспитает
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 01 лис, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
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