Додано: Нед 01 лис, 2020 20:59

zРадио написав: Ukrainian написав: Строительство двух реакторов Хмельницкой АЭС будет стоить 73 млрд гривен и должно завершиться в 2026 году. Заниматься проектом будет чешская Skoda. Об этом в интервью «Главкому» сообщил исполняющий обязанности президента ГП «НАЭК« Энергоатом »Петр Котин. Он отметил, что в сентябре президент своим указом поручил правительству внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Предусмотренный срок завершения строительства по нынешнему графику — 2026, стоимость проекта, рассчитаная специалистами «Энергоатома», профильных научно-технических и проектных организаций, составляет 73 мрд грн. 15 октября специалисты чешской компании Skoda JS, института «Енергопроект» и «Энергоатома» провели совещание по подготовке к строительству энергоблоков ХАЭС. Также в «Энергоатоме» рассчитывают взять кредит на строительство АЭС в Чешском экспортном банке.

Дык это ж Росатом по реверсу Дык это ж Росатом по реверсу

The Czech company is a subsidiary of Netherlands-registered OMZ B.V. which is part of the Russian OMZ Group (Uralmash-Izhora Group) which is in turn owned or controlled by Russia’s state-owned Gazprombank. This case surfaces in a tense geopolitical context and illustrates Russia’s efforts to keeps its energetic dominance over Ukraine.А що були сумніви в про російській політиці влади?