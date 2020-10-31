Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:1. Избиратели Байдена понимают, что старший - уже никакой. И фактически им (и всей страной) будет управлять младший
А я думав - молода коханка, як у Трампа.
Вкладчик1234 написав:2. В случае избрания Байдена можно возвести "процедуры" на видео ("отношения" с малолетними, наркотики) в ранг Закона! Возможно избиратели так и думают: посмотрели на его "красивую" жизнь, и поняли - это наш чувак! Всем бы так жить! Байден придёт, и все так будут жить! И дочка Обамы тоже не промах!
А це нічого, що "красиве життя" забули на компі в богом забутому місці, і ніхто за ним не прийшов? Може хтось і наркоман, який не захотів здати аналізи на стадіоні, але кончених ідіотів, в таких кругах, не буває.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Навіть на про трампівському фокс нюз немає нічого про це.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Вкладчик1234 написав:1. Избиратели Байдена понимают, что старший - уже никакой. И фактически им (и всей страной) будет управлять младший
А я думав - молода коханка, як у Трампа.
Вкладчик1234 написав:2. В случае избрания Байдена можно возвести "процедуры" на видео ("отношения" с малолетними, наркотики) в ранг Закона! Возможно избиратели так и думают: посмотрели на его "красивую" жизнь, и поняли - это наш чувак! Всем бы так жить! Байден придёт, и все так будут жить! И дочка Обамы тоже не промах!
А це нічого, що "красиве життя" забули на компі в богом забутому місці, і ніхто за ним не прийшов? Може хтось і наркоман, який не захотів здати аналізи на стадіоні, але кончених ідіотів, в таких кругах, не буває.
1. Так сколько эту тему мусолили "демократические СМИ"? А фактаж не подтвердился. Если Вы не в курсе про расследование Мюллера, то оказалось, что Трампа там и не было.
А почему же аналогичную информацию про Байдена - "демократически СМИ", и соцсети (фейсбук и твиттер) яростно удаляют? Почему не смакуют эту тему, как не смаковали фейки про Трампа?
2. Для некоторых события на видео и фото - нормально. Вы наверно из таких ========================
Строительство двух реакторов Хмельницкой АЭС будет стоить 73 млрд гривен и должно завершиться в 2026 году. Заниматься проектом будет чешская Skoda. Об этом в интервью «Главкому» сообщил исполняющий обязанности президента ГП «НАЭК« Энергоатом »Петр Котин. Он отметил, что в сентябре президент своим указом поручил правительству внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Предусмотренный срок завершения строительства по нынешнему графику — 2026, стоимость проекта, рассчитаная специалистами «Энергоатома», профильных научно-технических и проектных организаций, составляет 73 мрд грн. 15 октября специалисты чешской компании Skoda JS, института «Енергопроект» и «Энергоатома» провели совещание по подготовке к строительству энергоблоков ХАЭС. Также в «Энергоатоме» рассчитывают взять кредит на строительство АЭС в Чешском экспортном банке. Источник: https://www.ukrnews24.net/xmelnickuyu-a ... niya-skoda
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Вкладчик1234 написав:А почему же аналогичную информацию про Байдена - "демократически СМИ", и соцсети (фейсбук и твиттер) яростно удаляют? Почему не смакуют эту тему, как не смаковали фейки про Трампа?
Вони видаляють непідтверджену інформацію. Якби там щось було таке, то Трамп би давно це змусив оприлюднити, чи, принаймі, сам подивився і поділився враженнями. Ну, і само собою, що ніхто не буде публіковати смажені плітки проти самих себе, ні демократи, ні республіканці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ukrainian написав:Строительство двух реакторов Хмельницкой АЭС будет стоить 73 млрд гривен и должно завершиться в 2026 году. Заниматься проектом будет чешская Skoda. Об этом в интервью «Главкому» сообщил исполняющий обязанности президента ГП «НАЭК« Энергоатом »Петр Котин. Он отметил, что в сентябре президент своим указом поручил правительству внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Предусмотренный срок завершения строительства по нынешнему графику — 2026, стоимость проекта, рассчитаная специалистами «Энергоатома», профильных научно-технических и проектных организаций, составляет 73 мрд грн. 15 октября специалисты чешской компании Skoda JS, института «Енергопроект» и «Энергоатома» провели совещание по подготовке к строительству энергоблоков ХАЭС. Также в «Энергоатоме» рассчитывают взять кредит на строительство АЭС в Чешском экспортном банке. Источник: https://www.ukrnews24.net/xmelnickuyu-a ... niya-skoda
Вкладчик1234 написав:Кстати, раз уж зашла тема - решил проверить обновления (обещали же продолжение) Оказывается, там был ещё тройничок с дочкой Обамы - Малией "Белый порошок", всякие бульбуляторы и т.д. - в изобилии
Из прессы я так и не понял, о каком Байдене идет речь? Кто все-таки под коксом шпилил свою племянницу и кто шпилил дочку Обамы, старый или молодой? Если старый, то этому врядли кто-то поверит, потому чтоу него в трусах давно уже сплошная геронтология. Если молодой, и с согласия, то семь футов ему под килем. И какое отношение это имеет к его папашке? Никто же интересуется, со сколькими партнерами чпокались дети Трампа и что перед этим употребляли.
Вкладчик1234 написав:А почему же аналогичную информацию про Байдена - "демократически СМИ", и соцсети (фейсбук и твиттер) яростно удаляют? Почему не смакуют эту тему, как не смаковали фейки про Трампа?
Вони видаляють непідтверджену інформацію. Якби там щось було таке, то Трамп би давно це змусив оприлюднити, чи, принаймі, сам подивився і поділився враженнями. Ну, і само собою, що ніхто не буде публіковати смажені плітки проти самих себе, ні демократи, ні республіканці.
1. Фейк про Трампа не удаляли. Вы его до сих пор смакуете. 2. Фейк про Трампа почему-то "возмутил мировую общественность". А более жесткий компромат на Байдена предпочитают не замечать, или даже поддерживают, типа "это норма. настоящий мужик. кто мы такие, чтобы их осуждать". Двойные стандарты получаются
Президент України Володимир Зеленський у своїй статті для Financial Times назвав силами, що стоять за скандальним рішенням Конституційного суду та іншими атаками на антикорупційну реформу, "російських маріонеток та олігархів". Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті українського президента, що вийшла у Financial Times 1 листопада. У вступі Зеленський порівнює атаку на Україну через її демократичні установи з тими збройними атаками, яких вона зазнає на лінії зіткнення. Він наголошує, що удар по антикорупційній інфраструктурі є спробою зруйнувати основну частину досягнень у цій сфері, що відбулися після Революції гідності завдяки українському громадянському суспільству та підтримці західних партнерів. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7115989/
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Строительство двух реакторов Хмельницкой АЭС будет стоить 73 млрд гривен и должно завершиться в 2026 году. Заниматься проектом будет чешская Skoda. Об этом в интервью «Главкому» сообщил исполняющий обязанности президента ГП «НАЭК« Энергоатом »Петр Котин. Он отметил, что в сентябре президент своим указом поручил правительству внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Предусмотренный срок завершения строительства по нынешнему графику — 2026, стоимость проекта, рассчитаная специалистами «Энергоатома», профильных научно-технических и проектных организаций, составляет 73 мрд грн. 15 октября специалисты чешской компании Skoda JS, института «Енергопроект» и «Энергоатома» провели совещание по подготовке к строительству энергоблоков ХАЭС. Также в «Энергоатоме» рассчитывают взять кредит на строительство АЭС в Чешском экспортном банке. Источник: https://www.ukrnews24.net/xmelnickuyu-a ... niya-skoda
Дык это ж Росатом по реверсу
The Czech company is a subsidiary of Netherlands-registered OMZ B.V. which is part of the Russian OMZ Group (Uralmash-Izhora Group) which is in turn owned or controlled by Russia’s state-owned Gazprombank. This case surfaces in a tense geopolitical context and illustrates Russia’s efforts to keeps its energetic dominance over Ukraine.
А що були сумніви в про російській політиці влади?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".