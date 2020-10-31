Додано: Нед 01 лис, 2020 20:28

Навіть на про трампівському фокс нюз немає нічого про це.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".