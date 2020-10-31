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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:01
Трамп по-прежнему близок к Байдену в достаточных количествах штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок. Опросы Reuters/Ipsos показывают, что гонка сохраняет высокий накал во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.
Трамп также отстает на пять пунктов в Пенсильвании и на девять очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков в 2016 году над демократом Хиллари Клинтон, которая выиграла всенародное голосование.
Но даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему будут принадлежать все остальные штаты, где он выиграл в 2016 году.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:05
Вкладчик1234 написав:
1. Фейк про Трампа не удаляли. Вы его до сих пор смакуете.
Який фейк - що Трамп заморозив військову допомогу Україні, щоб отримати компромат на Байдена? Так це не фейк, а факт.
Вкладчик1234 написав:
А более жесткий компромат на Байдена предпочитают не замечать, или даже поддерживают, типа "это норма. настоящий мужик. кто мы такие, чтобы их осуждать". Двойные стандарты получаются
Угу. Чутки розпускати, перед виборами, можна, а фактаж показати совість не дозволяє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:09
Ukrainian написав:
А що були сумніви в про російській політиці влади?
Пророссийская политика власти - это когда деньги, заработанные в Украине, инвестируешь в липецкую фабрику. А здесь блоки АЭС будут построены в Украине для украинцев. То, что заработают на их строительстве российские компании - вынужденная мера. Я что-то не заметил очереди из дженерал-электриков и вестингхаусов на достройку Хмельницкий АЭС...
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