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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:57
Libo написав:
Мы вроде уже 5 лет как отказались от газа этой русской мрази.
Видишь, как мало в Украине таких продажных шлюх, как ты.
Ага, отказались... Скорее, как много в Украине таких малограмотных наивных простофиль, как ты
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:00
zРадио написав:
Ага, отказались... Скорее, как много в Украине таких малограмотных наивных простофиль, как ты
Проститутка.
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Libo
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:22
А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?
За Виталия Наливкина!
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:26
Вкладчик1234 написав:
А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?
Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы снизилась до 27,8%, доля США и Катара выросла
С этого периода поставки газа в Европу, по данным из отчета «Газпрома», росли только у Катара и США. Так, если в 2018 г. доля эмирата на европейском рынке составляла только 4,2% с объемами поставок 23,3 млрд куб. м, то в 2020 г. она выросла до 6,6% (за первое полугодие 2020 г. поставлено 18,4 млрд куб. м газа).
Более значительная динамика роста у США: если в 2018 г. на американский газ приходилось только 0,7% всего европейского рынка с поставками 3,7 млрд куб. м, то в 2020 г. его доля оценивается уже в 6,2% (за первое полугодие поставлено 17,4 млрд куб. м).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:38
Ukrainian написав: Вкладчик1234 написав:
А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?
Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы снизилась до 27,8%, доля США и Катара выросла
С этого периода поставки газа в Европу, по данным из отчета «Газпрома», росли только у Катара и США. Так, если в 2018 г. доля эмирата на европейском рынке составляла только 4,2% с объемами поставок 23,3 млрд куб. м, то в 2020 г. она выросла до 6,6% (за первое полугодие 2020 г. поставлено 18,4 млрд куб. м газа).
Более значительная динамика роста у США: если в 2018 г. на американский газ приходилось только 0,7% всего европейского рынка с поставками 3,7 млрд куб. м, то в 2020 г. его доля оценивается уже в 6,2% (за первое полугодие поставлено 17,4 млрд куб. м).
1. У нас по трубам идёт LPG или LNG?
2. С запада на восток?
За Виталия Наливкина!
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:46
Вкладчик1234 написав:
А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?
Можно точнее, объем газа, закупаемого у России, цена, по каким контрактам, поставщик, пункты получения и т.д.?
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Libo
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