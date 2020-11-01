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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:57

  Libo написав:Мы вроде уже 5 лет как отказались от газа этой русской мрази. :P
Видишь, как мало в Украине таких продажных шлюх, как ты. :cry:


Ага, отказались... Скорее, как много в Украине таких малограмотных наивных простофиль, как ты
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:00

  zРадио написав:Ага, отказались... Скорее, как много в Украине таких малограмотных наивных простофиль, как ты


Проститутка.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:22

А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:26

  Вкладчик1234 написав:А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?

Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы снизилась до 27,8%, доля США и Катара выросла

С этого периода поставки газа в Европу, по данным из отчета «Газпрома», росли только у Катара и США. Так, если в 2018 г. доля эмирата на европейском рынке составляла только 4,2% с объемами поставок 23,3 млрд куб. м, то в 2020 г. она выросла до 6,6% (за первое полугодие 2020 г. поставлено 18,4 млрд куб. м газа).

Более значительная динамика роста у США: если в 2018 г. на американский газ приходилось только 0,7% всего европейского рынка с поставками 3,7 млрд куб. м, то в 2020 г. его доля оценивается уже в 6,2% (за первое полугодие поставлено 17,4 млрд куб. м).
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:38

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?

Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы снизилась до 27,8%, доля США и Катара выросла

С этого периода поставки газа в Европу, по данным из отчета «Газпрома», росли только у Катара и США. Так, если в 2018 г. доля эмирата на европейском рынке составляла только 4,2% с объемами поставок 23,3 млрд куб. м, то в 2020 г. она выросла до 6,6% (за первое полугодие 2020 г. поставлено 18,4 млрд куб. м газа).

Более значительная динамика роста у США: если в 2018 г. на американский газ приходилось только 0,7% всего европейского рынка с поставками 3,7 млрд куб. м, то в 2020 г. его доля оценивается уже в 6,2% (за первое полугодие поставлено 17,4 млрд куб. м).

1. У нас по трубам идёт LPG или LNG?
2. С запада на восток?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:46

  Вкладчик1234 написав:А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?


Можно точнее, объем газа, закупаемого у России, цена, по каким контрактам, поставщик, пункты получения и т.д.? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:54

  Вкладчик1234 написав:А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?
Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?


Когда-то донецкая рвань, такая же как ты, говорила "Данбас кормит Украину". Они действительно думали, что мы съедаем выращенные ими хлеб и мясо и этим живем. Сейчас эти животные ездят к нам за хлебом и мясом. Своего нет.
А сейчас неоживотные начинают новую байку про то, что "Расея продает газ Украине".
Два аналогичных по своей абсурдности пропагандистских тезиса. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:58

  zРадио написав:
  Starikan написав:Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.


Ставлю на то, что не сменят. Но если таки сменят - это будет результатом травли со стороны неуемного рагулья, борящегося с инакомыслием в духе большевиков столетней давности

То люди повинні спокійно дивитися на виходки цих русскомірних ватанів?
По твоєму виходить і дії всяких медведчуків інакомісліє?
Їм ще повезло, що ніхто їм по морді не дав.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:05

Libo
https://www.youtube.com/watch?v=05kJtTdwY24
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:08

Если Украина покупает газ в Европе - то газ должен входить со стороны запада, и транспортироваться на восток? Правильно?
За Виталия Наливкина!
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