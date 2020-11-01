Додано: Нед 01 лис, 2020 22:26

Вкладчик1234 написав: А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?

Где "продавцы" берут этот газ? Добывают? А какой у нас газ, если не российский, немного разбавленный местным?Где "продавцы" берут этот газ? Добывают?

Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы снизилась до 27,8%, доля США и Катара вырослаС этого периода поставки газа в Европу, по данным из отчета «Газпрома», росли только у Катара и США. Так, если в 2018 г. доля эмирата на европейском рынке составляла только 4,2% с объемами поставок 23,3 млрд куб. м, то в 2020 г. она выросла до 6,6% (за первое полугодие 2020 г. поставлено 18,4 млрд куб. м газа).Более значительная динамика роста у США: если в 2018 г. на американский газ приходилось только 0,7% всего европейского рынка с поставками 3,7 млрд куб. м, то в 2020 г. его доля оценивается уже в 6,2% (за первое полугодие поставлено 17,4 млрд куб. м).