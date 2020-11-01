Як би Україна купувала газ в Кремля то краник би закрутили як 2009 і почали б ставити умови.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16
Як би Україна купувала газ в Кремля то краник би закрутили як 2009 і почали б ставити умови.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16
Re: Політичні дискусії
Європа до Урала тягнеться, так що можемо качати з усіх сторін. Не важливо, звідки газ - з під якої саме землі, важливо куди за нього платять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:20
Так і є
1 Ми газ педерації ,який законтрактований Європою , перекачуємо зі сходу на Захід...
2 Свій газ ,який добуваємо на Харківщині/Полтавщині - також перекачуємо з Сходу на Захід , по дорозі роздаючи на власні потреби
3Газ який ми купуємо в Європі, ми телепортуємо в ті точки , в яких не вистарчає власного газу... а вартість телепортації нам виплачує росія..
Що і кому тут не зрозуміло?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:20
Если в домайданные времена бодяжить газ, и пускать на его кругами вокруг Украины (на бумаге) - было преступлением (вспомним Лазаренка, Юлю).
То сейчас - легальная схема вывода денег в офшорные европейские юрисдикции. Причём профит и для россиян, и для их украинских сообщников.
Как Вам такая схема:
1. Российский газ продаётся по "сладкой" цене какой-нибудь голландской или австрийской прокладке
2. Прокладка продаёт другой прокладке, или продаёт сама в Украину, - но уже по "рыночной" цене.
Таким образом, деньги выводятся и из РФ (сладкая цена), и из Украины ("рыночная" цена).
И какие-то крошки остаются местным решалам на экономии в транспортировке, т.к. газ отбирается с востока на запад, и конечно никто физически его не гонит сначала в Европу, а потом обратно аж до востока Украины
Красивая схема?
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:23
Re: Політичні дискусії
Ще один пункт - Газпром нам платить за віртуальний транзит. В результаті виходить практично баш на баш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 01 лис, 2020 23:29
Ну во-первых, пойди и дай по морде Усику и Ломаченко - нечего сидя на диване храбриться.
Во-вторых, детализируй, что за выходки они вытворяют, какие законы нарушают, на каком основании ты предлагаешь понизить их в гражданских правах?
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