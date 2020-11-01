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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6764676567666767

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16

  Вкладчик1234 написав:Если Украина покупает газ в Европе - то газ должен входить со стороны запада, и транспортироваться на восток? Правильно?

Як би Україна купувала газ в Кремля то краник би закрутили як 2009 і почали б ставити умови.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:16

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Если Украина покупает газ в Европе - то газ должен входить со стороны запада, и транспортироваться на восток? Правильно?

Європа до Урала тягнеться, так що можемо качати з усіх сторін. Не важливо, звідки газ - з під якої саме землі, важливо куди за нього платять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:20

  Вкладчик1234 написав:Если Украина покупает газ в Европе - то газ должен входить со стороны запада, и транспортироваться на восток? Правильно?
Так і є
1 Ми газ педерації ,який законтрактований Європою , перекачуємо зі сходу на Захід...
2 Свій газ ,який добуваємо на Харківщині/Полтавщині - також перекачуємо з Сходу на Захід , по дорозі роздаючи на власні потреби
3Газ який ми купуємо в Європі, ми телепортуємо в ті точки , в яких не вистарчає власного газу... а вартість телепортації нам виплачує росія..

Що і кому тут не зрозуміло?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:20

Если в домайданные времена бодяжить газ, и пускать на его кругами вокруг Украины (на бумаге) - было преступлением (вспомним Лазаренка, Юлю).
То сейчас - легальная схема вывода денег в офшорные европейские юрисдикции. Причём профит и для россиян, и для их украинских сообщников.
Как Вам такая схема:
1. Российский газ продаётся по "сладкой" цене какой-нибудь голландской или австрийской прокладке
2. Прокладка продаёт другой прокладке, или продаёт сама в Украину, - но уже по "рыночной" цене.
Таким образом, деньги выводятся и из РФ (сладкая цена), и из Украины ("рыночная" цена).
И какие-то крошки остаются местным решалам на экономии в транспортировке, т.к. газ отбирается с востока на запад, и конечно никто физически его не гонит сначала в Европу, а потом обратно аж до востока Украины :)

Красивая схема? :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:23

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Таким образом, деньги выводятся и из РФ (сладкая цена), и из Украины ("рыночная" цена).
И какие-то крошки остаются местным решалам на экономии в транспортировке, т.к. газ отбирается с востока на запад, и конечно никто физически его не гонит сначала в Европу, а

Ще один пункт - Газпром нам платить за віртуальний транзит. В результаті виходить практично баш на баш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:29

  unicdima написав:То люди повинні спокійно дивитися на виходки цих русскомірних ватанів?
По твоєму виходить і дії всяких медведчуків інакомісліє?
Їм ще повезло, що ніхто їм по морді не дав.


Ну во-первых, пойди и дай по морде Усику и Ломаченко - нечего сидя на диване храбриться.

Во-вторых, детализируй, что за выходки они вытворяют, какие законы нарушают, на каком основании ты предлагаешь понизить их в гражданских правах?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:02

zРадио
+ :wink:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:21

В США начали готовиться к погромам из-за выборов президента. Фото

https://www.obozrevatel.com/abroad/v-ss ... a-foto.htmЗображення
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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