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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6764676567666767 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 02 лис, 2020 08:48 Вкладчик1234 написав: Если в домайданные времена бодяжить газ, и пускать на его кругами вокруг Украины (на бумаге) - было преступлением (вспомним Лазаренка, Юлю).

То сейчас - легальная схема вывода денег в офшорные европейские юрисдикции. Причём профит и для россиян, и для их украинских сообщников.

Как Вам такая схема:

1. Российский газ продаётся по "сладкой" цене какой-нибудь голландской или австрийской прокладке

2. Прокладка продаёт другой прокладке, или продаёт сама в Украину, - но уже по "рыночной" цене.

Таким образом, деньги выводятся и из РФ (сладкая цена), и из Украины ("рыночная" цена).

И какие-то крошки остаются местным решалам на экономии в транспортировке, т.к. газ отбирается с востока на запад, и конечно никто физически его не гонит сначала в Европу, а потом обратно аж до востока Украины



Красивая схема? Если в домайданные времена бодяжить газ, и пускать на его кругами вокруг Украины (на бумаге) - было преступлением (вспомним Лазаренка, Юлю).То сейчас - легальная схема вывода денег в офшорные европейские юрисдикции. Причём профит и для россиян, и для их украинских сообщников.Как Вам такая схема:1. Российский газ продаётся по "сладкой" цене какой-нибудь голландской или австрийской прокладке2. Прокладка продаёт другой прокладке, или продаёт сама в Украину, - но уже по "рыночной" цене.Таким образом, деньги выводятся и из РФ (сладкая цена), и из Украины ("рыночная" цена).И какие-то крошки остаются местным решалам на экономии в транспортировке, т.к. газ отбирается с востока на запад, и конечно никто физически его не гонит сначала в Европу, а потом обратно аж до востока УкраиныКрасивая схема?

Газ это источник обогащения бюджета России, посредников из Украины и России, украинских олигархов и коррупционеров при власти.



Ради сохранения доходов от продажи газа власть России организовала и осуществила в Украине два майдана. Военные конфликты в Сирии, недавние беспорядки во Франции, Беларуси связаны с российским газом. Ведь это высокодоходный бизнес, который давно превзошел доходности от продажи оружия и наркотиков. Ради его сохранения участники давно привлекают все государственные ресурсы. Газ это источник обогащения бюджета России, посредников из Украины и России, украинских олигархов и коррупционеров при власти.Ради сохранения доходов от продажи газа власть России организовала и осуществила в Украине два майдана. Военные конфликты в Сирии, недавние беспорядки во Франции, Беларуси связаны с российским газом. Ведь это высокодоходный бизнес, который давно превзошел доходности от продажи оружия и наркотиков. Ради его сохранения участники давно привлекают все государственные ресурсы. buratinyo

Повідомлень: 1387 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2684 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 08:52 Re: Політичні дискусії Европейская шутка.



Африканский мигрант идёт по Нюрнбергу, подходит к прохожему и говорит:

- Спасибо, что приняли меня! Что я могу жить здесь, что у меня теперь есть страховка, еда и крыша над головой!

- А я не немец, я албанец. - отвечает прохожий.

- Ой, простите.

Подходит к следующему:

- Спасибо за всё, что вы для меня сделали! Спасибо, что я могу жить в Германии!

- Я не немец, я турок. - отвечает прохожий.

- Ой, простите.

Подходит к следующему:

- Спасибо вам за всё, спасибо, что приняли меня беженцем в Германии!

- Я не немец, - отвечают ему, - я араб.

- А где все немцы-то? - спрашивает беженец.

Прохожий смотрит на часы:

- Скорее всего, работают. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18942 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4539 раз. Подякували: 7270 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 09:49 Shram написав: Кстати, почему уголь например, покупать у России - это можно и правильно, а газ - нужно обязательно через европрокладки? Кстати, почему уголь например, покупать у России - это можно и правильно, а газ - нужно обязательно через европрокладки?

Тому що 50% акцій Газпрома належать державі-агресору, а вугілля купують у приватних компаній. Тому що 50% акцій Газпрома належать державі-агресору, а вугілля купують у приватних компаній. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11026 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 10:05 Schmit

Повідомлень: 1771 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 10:11 BIGor написав: Starikan написав: Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство. Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.

Так они мыслями уже давно в РФ.

Запомните логические цепочки

Россия - россияне - государственный язык русский.

Украина - украинцы - государственный язык украинский. Так они мыслями уже давно в РФ.Запомните логические цепочки- государственный язык- государственный язык

общество в первую очередь разделено майдан-антимайдан. мову как нить переживут, хотя я бы с этим не шутил, бо 90% населения одессы и большинства крупных городов страны думает и общается на русском, но вряд ли переедут из за этого в рф... общество в первую очередь разделено майдан-антимайдан. мову как нить переживут, хотя я бы с этим не шутил, бо 90% населения одессы и большинства крупных городов страны думает и общается на русском, но вряд ли переедут из за этого в рф... а шо делать? чик 1

Повідомлень: 6161 З нами з: 03.01.09 Подякував: 4854 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6764676567666767 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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