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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 лис, 2020 08:48
Вкладчик1234 написав:
Если в домайданные времена бодяжить газ, и пускать на его кругами вокруг Украины (на бумаге) - было преступлением (вспомним Лазаренка, Юлю).
То сейчас - легальная схема вывода денег в офшорные европейские юрисдикции. Причём профит и для россиян, и для их украинских сообщников.
Как Вам такая схема:
1. Российский газ продаётся по "сладкой" цене какой-нибудь голландской или австрийской прокладке
2. Прокладка продаёт другой прокладке, или продаёт сама в Украину, - но уже по "рыночной" цене.
Таким образом, деньги выводятся и из РФ (сладкая цена), и из Украины ("рыночная" цена).
И какие-то крошки остаются местным решалам на экономии в транспортировке, т.к. газ отбирается с востока на запад, и конечно никто физически его не гонит сначала в Европу, а потом обратно аж до востока Украины
Красивая схема?
Газ это источник обогащения бюджета России, посредников из Украины и России, украинских олигархов и коррупционеров при власти.
Ради сохранения доходов от продажи газа власть России организовала и осуществила в Украине два майдана. Военные конфликты в Сирии, недавние беспорядки во Франции, Беларуси связаны с российским газом. Ведь это высокодоходный бизнес, который давно превзошел доходности от продажи оружия и наркотиков. Ради его сохранения участники давно привлекают все государственные ресурсы.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:52
Европейская шутка.
Африканский мигрант идёт по Нюрнбергу, подходит к прохожему и говорит:
- Спасибо, что приняли меня! Что я могу жить здесь, что у меня теперь есть страховка, еда и крыша над головой!
- А я не немец, я албанец. - отвечает прохожий.
- Ой, простите.
Подходит к следующему:
- Спасибо за всё, что вы для меня сделали! Спасибо, что я могу жить в Германии!
- Я не немец, я турок. - отвечает прохожий.
- Ой, простите.
Подходит к следующему:
- Спасибо вам за всё, спасибо, что приняли меня беженцем в Германии!
- Я не немец, - отвечают ему, - я араб.
- А где все немцы-то? - спрашивает беженец.
Прохожий смотрит на часы:
- Скорее всего, работают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:49
Shram написав:
Кстати, почему уголь например, покупать у России - это можно и правильно, а газ - нужно обязательно через европрокладки?
Тому що 50% акцій Газпрома належать державі-агресору, а вугілля купують у приватних компаній.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:05
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:11
BIGor написав: Starikan написав:
Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.
Так они мыслями уже давно в РФ.
Запомните логические цепочкиРоссия
- россияне
- государственный язык русский
.Украина
- украинцы
- государственный язык украинский
.
общество в первую очередь разделено майдан-антимайдан. мову как нить переживут, хотя я бы с этим не шутил, бо 90% населения одессы и большинства крупных городов страны думает и общается на русском, но вряд ли переедут из за этого в рф...
а шо делать?
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