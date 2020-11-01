Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Мне лень тим заниматься. Хотите верьте - хотите нет. Вы же тоже "разоблачили" тг-каналы без пруфов
Ну как дети малые, Вы верите анонимному телеграмм каналу Инсайдер? Какие журналисты там работают? Они дают ссылки на первоисточники? Из какой страны они работают? Вы задавались этим вопросом?
Не читаю такой анонимный канал канал. Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих Найемов, Лещей, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження". Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы
Нравятся мне эти журналисты. всякие виктории сюмар, сергеи лещенки, мустафы наемы, бигусы, шмигусы. Когда не у корыта - вроде как иногда правильные вещи говорят, разоблачают коррупцию и коррупционеров. Стоит только в своей карьере вырасти из журналиста в гос.деятельность, так сразу эти самые лещенки, наемы как бы перестают замечать коррупцию в укрзализныцях, оборонпромах, которую ранее разоблачали, всякие сюмарши тоже слишком борзыми становятся - всё у них хорошо становится, страна цветёт Вот из-за таких вот ЛОМов, к которым даже ранее и прислушиваешься и вроде даже нормально/нейтрально относишься как к более-менее адекватным, но которые, попадая на кормовые места, вдруг "теряют зрение", - теряются любые остатки доверия к государству, каждый раз всё больше и больше не хочется идти и голосовать, становясь "соучастником преступления", и к тому что вообще здесь можно что-то изменить хотя-бы в ближайшие лет 50-100, даже 200.
Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам от партии "Слуга народа" и заявил, что время разговоров, уговоров и мягкости закончилось, нужно принять "жесткие решения" в отношении Конституционного суда
А Зеленский вообще пытался вести разговоры ? Ему, что в уши надули, то он и транслирует
Решение КСУ очень спорное. Но разгон КСУ по беспределу - однозначно незаконно и антиконституционно. Зеленский непроходимо туп и даже не понимает всей сложности ситуации. Стучит ножками и требует разогнать КСУ
Starikan написав:Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.
Так они мыслями уже давно в РФ. Запомните логические цепочки Россия - россияне - государственный язык русский. Украина - украинцы - государственный язык украинский.
США - американцы - американский язык ? Канада - канадцы - канадский язык ? Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ? И живут же люди как-то без собственного языка. Странно, как же им это удается, до сих пор не развались эти страны, до сих британцы-англичане как "владельцы языка" на них не напали с БУКами и ГРАДами... Но мы же, украинцы, особенные, продолжаем выдумывать велосипед, даже 100 раз встав на грабли. Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.
Alex2007 написав:каждый раз всё больше и больше не хочется идти и голосовать, становясь "соучастником преступления", и к тому что вообще здесь можно что-то изменить хотя-бы в ближайшие лет 50-100, даже 200.
Если выбирать во власть то дважды (не)судимого, то клоуна - действительно мало что изменится
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой