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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6765676667676768>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:33

Schmit

Для памяти по поводу выс*ра ̶х̶л̶а̶м̶и̶д̶и̶и̶ арахамии

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Не голосували четверо суддів, троє з яких були призначені Порошенком, а один — за квотою «Народного фронту»﻿ - Головатий, Лемак, Колісник, Первомайський.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:50

За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:27

  Вкладчик1234 написав:


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Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:47

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:32

  Вкладчик1234 написав:
  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:Мне лень тим заниматься.
Хотите верьте - хотите нет.
Вы же тоже "разоблачили" тг-каналы без пруфов

Ну как дети малые, Вы верите анонимному телеграмм каналу Инсайдер? Какие журналисты там работают? Они дают ссылки на первоисточники? Из какой страны они работают? Вы задавались этим вопросом?

Не читаю такой анонимный канал канал.
Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих Найемов, Лещей, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження".
Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы


Нравятся мне эти журналисты. всякие виктории сюмар, сергеи лещенки, мустафы наемы, бигусы, шмигусы. Когда не у корыта - вроде как иногда правильные вещи говорят, разоблачают коррупцию и коррупционеров. Стоит только в своей карьере вырасти из журналиста в гос.деятельность, так сразу эти самые лещенки, наемы как бы перестают замечать коррупцию в укрзализныцях, оборонпромах, которую ранее разоблачали, всякие сюмарши тоже слишком борзыми становятся - всё у них хорошо становится, страна цветёт :?
Вот из-за таких вот ЛОМов, к которым даже ранее и прислушиваешься и вроде даже нормально/нейтрально относишься как к более-менее адекватным, но которые, попадая на кормовые места, вдруг "теряют зрение", - теряются любые остатки доверия к государству, каждый раз всё больше и больше не хочется идти и голосовать, становясь "соучастником преступления", и к тому что вообще здесь можно что-то изменить хотя-бы в ближайшие лет 50-100, даже 200.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:50

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:


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У вкладчика подпись всё поясняет. :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:52

Кратко. 2020-11-02

Кратко. 2020-11-02

1) Зеленский обратился к "Слугам народа" и предупредил о "смерти страны" из-за решения КСУ (аудио)
По словам президента, последнее скандальное решение Конституционного суда является "прямым и быстрым путем к кровопролитию"

Зеленский обратился к фракции "Слуга народа": время разговоров закончилось, нужны "жесткие решения"
Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам от партии "Слуга народа" и заявил, что время разговоров, уговоров и мягкости закончилось, нужно принять "жесткие решения" в отношении Конституционного суда

А Зеленский вообще пытался вести разговоры ?
Ему, что в уши надули, то он и транслирует

Решение КСУ очень спорное.
Но разгон КСУ по беспределу - однозначно незаконно и антиконституционно.
Зеленский непроходимо туп и даже не понимает всей сложности ситуации. Стучит ножками и требует разогнать КСУ

2) КСУ внезапно изменил повестку дня: рассматривает вопрос о рынке земли

3) Решение КСУ в действии: Антикорсуд закрыл первое дело по лжи в декларации – ЦПК
В ЦПК сообщили, что закрыто дело бывшего главы Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля

Первый пошёл ...

4)
  Вкладчик1234 написав:
Наш источник подтверждает свой старый инсайд (https://t.me/legitimniy/5395), что в понедельник в Кишиневе намечен майдан. Сейчас там уже накаляется обстановка (сегодня выборы президента).


Понедельник заканчивается, а майдана всё нет
Говорят же тебе, не читай говно-каналы

Выборы в Молдове: Додон уступил лидерство в первом туре, Санду набирает 36%
Лидер проевропейской партии Действие и солидарность Санду набирает 36,11% голосов, действующий президент Молдовы Игорь Додон32,65%
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54

  BIGor написав:
  Starikan написав:Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.

Так они мыслями уже давно в РФ.
Запомните логические цепочки
Россия - россияне - государственный язык русский.
Украина - украинцы - государственный язык украинский.



США - американцы - американский язык ? :shock:
Канада - канадцы - канадский язык ? :shock:
Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ? :shock:
И живут же люди как-то без собственного языка. Странно, как же им это удается, до сих пор не развались эти страны, до сих британцы-англичане как "владельцы языка" на них не напали с БУКами и ГРАДами...
Но мы же, украинцы, особенные, продолжаем выдумывать велосипед, даже 100 раз встав на грабли. Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:09

  Alex2007 написав:каждый раз всё больше и больше не хочется идти и голосовать, становясь "соучастником преступления", и к тому что вообще здесь можно что-то изменить хотя-бы в ближайшие лет 50-100, даже 200.

Если выбирать во власть то дважды (не)судимого, то клоуна - действительно мало что изменится
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:11

  Alex2007 написав:
  BIGor написав:
  Starikan написав:Думаю, что Усик и Лом в итоге сменят гражданство.

Так они мыслями уже давно в РФ.
Запомните логические цепочки
Россия - россияне - государственный язык русский.
Украина - украинцы - государственный язык украинский.



США - американцы - американский язык ? :shock:
Канада - канадцы - канадский язык ? :shock:
Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ? :shock:

Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривал

  Alex2007 написав:Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.

Пусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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