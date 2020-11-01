Додано: Пон 02 лис, 2020 17:32

Вкладчик1234 написав: BIGor написав: Вкладчик1234 написав: Мне лень тим заниматься.

Хотите верьте - хотите нет.

Вы же тоже "разоблачили" тг-каналы без пруфов Мне лень тим заниматься.Хотите верьте - хотите нет.Вы же тоже "разоблачили" тг-каналы без пруфов

Ну как дети малые, Вы верите анонимному телеграмм каналу Инсайдер? Какие журналисты там работают? Они дают ссылки на первоисточники? Из какой страны они работают? Вы задавались этим вопросом? Ну как дети малые, Вы веритетелеграмм каналу Инсайдер? Какие журналисты там работают? Они дают ссылки на первоисточники? Из какой страны они работают? Вы задавались этим вопросом?

Не читаю такой анонимный канал канал.

Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих Найемов, Лещей, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження".

Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы Не читаю такой анонимный канал канал.Но писанину неанонимных Севгиль Мусаевой, и прочих, остальных менее известных "дописувачів" Укр. Правды - тоже нужно проверять. Как минимум - их писанина заангажированная соросятскими и "демократическими" грантами. Соответственно они пишут с позиций Дем. партии США, и всяких "фондов Видродження".Соответственно, в их писанине эти стороны - всегда правы. А оппоненты - всегда неправы

Нравятся мне эти журналисты. всякие виктории сюмар, сергеи лещенки, мустафы наемы, бигусы, шмигусы. Когда не у корыта - вроде как иногда правильные вещи говорят, разоблачают коррупцию и коррупционеров. Стоит только в своей карьере вырасти из журналиста в гос.деятельность, так сразу эти самые лещенки, наемы как бы перестают замечать коррупцию в укрзализныцях, оборонпромах, которую ранее разоблачали, всякие сюмарши тоже слишком борзыми становятся - всё у них хорошо становится, страна цветётВот из-за таких вот ЛОМов, к которым даже ранее и прислушиваешься и вроде даже нормально/нейтрально относишься как к более-менее адекватным, но которые, попадая на кормовые места, вдруг "теряют зрение", - теряются любые остатки доверия к государству, каждый раз всё больше и больше не хочется идти и голосовать, становясь "соучастником преступления", и к тому что вообще здесь можно что-то изменить хотя-бы в ближайшие лет 50-100, даже 200.