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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6765676667676768 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22 pesikot написав: Alex2007 написав: BIGor написав: Так они мыслями уже давно в РФ.

Запомните логические цепочки

Россия - россияне - государственный язык русский.

Украина - украинцы - государственный язык украинский. Так они мыслями уже давно в РФ.Запомните логические цепочки- государственный язык- государственный язык





США - американцы - американский язык ?

Канада - канадцы - канадский язык ?

Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ?

США - американцы -язык ?Канада - канадцы -язык ?Швейцария - швейцарцы -язык ?

Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривал



Alex2007 написав: Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают. Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.

Пусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривалПусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский





Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют.

Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.



Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг.

Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку ), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов.



Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика. Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать каденции на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию. Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют.Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг.Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов.Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика.Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать каденции на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию. Alex2007 1

Повідомлень: 2539 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1206 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6765676667676768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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