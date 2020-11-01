pesikot написав:Alex2007 написав:
США - американцы - американский язык ?
Канада - канадцы - канадский язык ?
Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ?
Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривал
Пусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский
Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют.
Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.
Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг.
Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку ), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов.
Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика. Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать каденции на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию.