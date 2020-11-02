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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6765676667676768 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22 pesikot написав: Alex2007 написав: BIGor написав: Так они мыслями уже давно в РФ.

Запомните логические цепочки

Россия - россияне - государственный язык русский.

Украина - украинцы - государственный язык украинский. Так они мыслями уже давно в РФ.Запомните логические цепочки- государственный язык- государственный язык





США - американцы - американский язык ? :shock

Канада - канадцы - канадский язык ?

Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ?

США - американцы -язык ? :shockКанада - канадцы -язык ?Швейцария - швейцарцы -язык ?

Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривал



Alex2007 написав: Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают. Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.

Пусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривалПусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский





Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют.

Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.



Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг.

Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным стратегам из предвыборного штаба, маркетологам, пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку ), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов и как им это удалось.



Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика. Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Борьба кланов в наших реалиях тоже неизбежна. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать срок каденции парламента, президента на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию = все равно за год они уже "выгорают" и ни на что не способны. Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют.Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг.Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным стратегам из предвыборного штаба, маркетологам, пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов и как им это удалось.Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика.Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Борьба кланов в наших реалиях тоже неизбежна. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать срок каденции парламента, президента на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию = все равно за год они уже "выгорают" и ни на что не способны. Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 02 лис, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2542 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1206 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 18:41 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому. Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.

Раша і Пуйло заважають, а перед тим Раша і Єльцин, а потім Раша і умовний Шойгу будуть заважати. Раша і Пуйло заважають, а перед тим Раша і Єльцин, а потім Раша і умовний Шойгу будуть заважати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11027 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1145 раз. Подякували: 1272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 18:48 Да вы шо, 25 октября мы инсайдили, что Зе-офисы будут закрывать на 90% по стране, так вот тебе первый пошел, хотя еще нет даже официальных данных. В Одессе закрывают какой-то "ЗеХаб".



Выборы прошли, можно закрываться. Этот ЗеХаб работал всего 2 месяца, 7 сентября начал работу и 2 ноября закрылся. Позор конечно.

https://t.me/ZE_kartel/2090



За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13110 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7305 раз. Подякували: 3453 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 18:54



А кто гости?



Член наблюдательного совета убыточной железной дороги Сергей Лещенко.



Его подружка, бывший депутат ( https://t.me/sorosata/38 ), бывшая советница Гончарука ( https://t.me/sorosata/215 ), Света Залищук



Тимофей Милованов, который де*** и профессор академии, через которую соросята отмывают деньги

( https://t.me/sorosata/47 )

Виталий Шабунин - по духу антикоррупционер, по жизни физическое лицо-предприниматель



Как видим, Виктор Пинчук явно не спешит списывать со счетов своих птенцов. Глянули на состав гостей вечернего ток-шоу на ICTV, где главной темой будет Конституционный кризисА кто гости?Член наблюдательного совета убыточной железной дороги Сергей Лещенко.Его подружка, бывший депутат (), бывшая советница Гончарука (), Света ЗалищукТимофей Милованов, который де*** и профессор академии, через которую соросята отмывают деньгиВиталий Шабунин - по духу антикоррупционер, по жизни физическое лицо-предпринимательКак видим, Виктор Пинчук явно не спешит списывать со счетов своих птенцов.

https://t.me/sorosata/613 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13110 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7305 раз. Подякували: 3453 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 23:05 Alex2007

с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают Востаннє редагувалось чик в Пон 02 лис, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз. а шо делать? чик 1

Повідомлень: 6162 З нами з: 03.01.09 Подякував: 4855 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лис, 2020 23:07



В центре столицы остановили весь общественный транспорт. Полиция Вены призывает всех людей покинуть улицы.



*Нужно больше толерантности (Сарказм)



Тут много инфо (видео и т.д.) https://t.me/breakingmash



Что-то и после Франции не слышно и не видно ни "толерантных леваков" (которые тащат это к себе), ни "зигующих правых" (которые вроде как против эмигрантов) Глава МВД Австрии заявил, что стрельба в Вене является терактом. Нападавших несколько, атаки продолжаются прямо сейчас. Есть несколько погибших.В центре столицы остановили весь общественный транспорт. Полиция Вены призывает всех людей покинуть улицы.*Нужно больше толерантности (Сарказм)Тут много инфо (видео и т.д.)Что-то и после Франции не слышно и не видно ни "толерантных леваков" (которые тащат это к себе), ни "зигующих правых" (которые вроде как против эмигрантов) За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13110 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7305 раз. Подякували: 3453 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 02:17 чик написав: общество в первую очередь разделено майдан-антимайдан. мову как нить переживут, хотя я бы с этим не шутил, общество в первую очередь разделено майдан-антимайдан. мову как нить переживут, хотя я бы с этим не шутил,

В принципе да, в наш век языковая политика в основном касается учащихся и пенсов. Интернет позволяет слушать музыку и смотреть кино на русском помимо всех запретов и квот, выбирать русскоязычные настройки в телефоне и компе, бизнесу тоже сложно будет запретить обслуживание на русском в русскоязычных регионах, ну будут изредка портить нервы всякие Ницои с мелочью.

Раздел общества на майдан-антимайдан в целом не пересекается с разделением по языковому признаку. Довольно большое число русскоязычных - сторонники майдана (в т.ч. на этом форуме). С другой стороны - есть небольшая, но заметная прослойка украиноязычных, которые на стороне антимайдана. В принципе да, в наш век языковая политика в основном касается учащихся и пенсов. Интернет позволяет слушать музыку и смотреть кино на русском помимо всех запретов и квот, выбирать русскоязычные настройки в телефоне и компе, бизнесу тоже сложно будет запретить обслуживание на русском в русскоязычных регионах, ну будут изредка портить нервы всякие Ницои с мелочью.Раздел общества на майдан-антимайдан в целом не пересекается с разделением по языковому признаку. Довольно большое число русскоязычных - сторонники майдана (в т.ч. на этом форуме). С другой стороны - есть небольшая, но заметная прослойка украиноязычных, которые на стороне антимайдана. Tegularius Повідомлень: 1328 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6765676667676768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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