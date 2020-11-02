Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22

pesikot написав: Alex2007 написав: BIGor написав: Так они мыслями уже давно в РФ.

Запомните логические цепочки

Россия - россияне - государственный язык русский.

Украина - украинцы - государственный язык украинский. Так они мыслями уже давно в РФ.Запомните логические цепочки- государственный язык- государственный язык





США - американцы - американский язык ? :shock

Канада - канадцы - канадский язык ?

Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ?

США - американцы -язык ? :shockКанада - канадцы -язык ?Швейцария - швейцарцы -язык ?

Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривал



Alex2007 написав: Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают. Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.

Пусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривалПусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский

Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют.Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг.Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным стратегам из предвыборного штаба, маркетологам, пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов и как им это удалось.Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика.Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Борьба кланов в наших реалиях тоже неизбежна. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать срок каденции парламента, президента на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию = все равно за год они уже "выгорают" и ни на что не способны.