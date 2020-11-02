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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6766676767686769>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22

  pesikot написав:
  Alex2007 написав:
  BIGor написав:Так они мыслями уже давно в РФ.
Запомните логические цепочки
Россия - россияне - государственный язык русский.
Украина - украинцы - государственный язык украинский.



США - американцы - американский язык ? :shock
Канада - канадцы - канадский язык ? :shock:
Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ? :shock:

Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривал

  Alex2007 написав:Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.

Пусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский



Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют.
Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.

Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг.
Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным стратегам из предвыборного штаба, маркетологам, пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку :mrgreen: ), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов и как им это удалось. :twisted:

Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика. :roll: Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Борьба кланов в наших реалиях тоже неизбежна. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать срок каденции парламента, президента на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию = все равно за год они уже "выгорают" и ни на что не способны.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 02 лис, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:41

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.

Раша і Пуйло заважають, а перед тим Раша і Єльцин, а потім Раша і умовний Шойгу будуть заважати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:48

Да вы шо, 25 октября мы инсайдили, что Зе-офисы будут закрывать на 90% по стране, так вот тебе первый пошел, хотя еще нет даже официальных данных. В Одессе закрывают какой-то "ЗеХаб".

Выборы прошли, можно закрываться. Этот ЗеХаб работал всего 2 месяца, 7 сентября начал работу и 2 ноября закрылся. Позор конечно.

https://t.me/ZE_kartel/2090

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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:54

Глянули на состав гостей вечернего ток-шоу на ICTV, где главной темой будет Конституционный кризис

А кто гости?

Член наблюдательного совета убыточной железной дороги Сергей Лещенко.

Его подружка, бывший депутат (https://t.me/sorosata/38), бывшая советница Гончарука (https://t.me/sorosata/215), Света Залищук

Тимофей Милованов, который де*** и профессор академии, через которую соросята отмывают деньги
(https://t.me/sorosata/47)
Виталий Шабунин - по духу антикоррупционер, по жизни физическое лицо-предприниматель

Как видим, Виктор Пинчук явно не спешит списывать со счетов своих птенцов.

https://t.me/sorosata/613
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:05

Alex2007
с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают :wink:
Востаннє редагувалось чик в Пон 02 лис, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:07

Глава МВД Австрии заявил, что стрельба в Вене является терактом. Нападавших несколько, атаки продолжаются прямо сейчас. Есть несколько погибших.

В центре столицы остановили весь общественный транспорт. Полиция Вены призывает всех людей покинуть улицы.

*Нужно больше толерантности (Сарказм)

Тут много инфо (видео и т.д.) https://t.me/breakingmash

Что-то и после Франции не слышно и не видно ни "толерантных леваков" (которые тащат это к себе), ни "зигующих правых" (которые вроде как против эмигрантов)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:29

  чик написав:общество в первую очередь разделено майдан-антимайдан.

Большинство сторонников антимайдана в Крыму и ЛДНыре уже здобулы, что хотели. Крысияне активно ловят камни с неба, а ЛДНыра – вообще образец воплощения идей антимайдана.
К сожалению это не стало примером для оставшихся в Украине последователей. Тут антимайданцы сильно завидуют более успешным братьям из Крыма- ЛДНры и отчаянно добиваються превращения в это всей Украины, голосуя за откровенные коллаборационистские проекты ОПЗЖ/шария...

Сторонников антимайдана надо называть правильно - профессиональными навароссами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:25

Schmit
это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:43

Re: Політичні дискусії

  чик написав:это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...

Ти всіх зелебобіків записуєш до антимайдана? А хто ж тоді зажопівці?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:58

lapay
моя твоя терминология не понимай, а касаемо дискуссии хто куда переедет - одни уже в ростове, другие в лондоне... по итогу могёт оказаться шо многим придётся переезжать не в рф, а в "лондон". но всем шестёркам там места не хватит и какабычна придётся перекрашиваться...
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