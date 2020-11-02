Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
BIGor написав:Так они мыслями уже давно в РФ. Запомните логические цепочки Россия - россияне - государственный язык русский. Украина - украинцы - государственный язык украинский.
США - американцы - американский язык ? :shock Канада - канадцы - канадский язык ? Швейцария - швейцарцы - швейцарский язык ?
Ты явно на уроках истории из букваря самокрутки крутил и за туалетом скуривал
Alex2007 написав:Радоваться нужно, что у нас в стране параллельно с украинским ходят куча языков и все друг-друга понимают.
Пусть говорят на каких угодно языках, но государственный язык должен быть - украиский
Я не знаю что ты там скуривал, но то были вопросы - значок "?" там стоял, я не утверждал что эти языки существуют. Ничто не мешает сосуществовать в качестве государственных языков не только украинскому.
Ну а во-втором туре, уже не раз говорилось, выбора не было (сейчас например на второй тур местных между Трухановым и Скориком идти не собираюсь - пошли они, один лучше другого). В первом туре президентских выборов у меня был другой выбор, на парламентских - тоже не голосовал за слуг. Так что тут вопросы не ко мне, а к Зельциным стратегам из предвыборного штаба, маркетологам, пиарщикам, манипуляторам, Соросам и к вашему Пете (это ж как нужно было достать народ, что он готов был голосовать даже за зеленую табуретку ), которые в результате и запампили зельца в первом туре выборов и как им это удалось.
Более того, на все 10000000% уверен, что политика гетьмана, если б он таки победил бы на тех псевдо-выборах, по большому счету на деле (кроме словесной болтовни) не сильно бы и отличалась от нынешней. Ну бородатая бабушка, возможно была меньше при делах. Но мне то что с того, тебе думаю тоже на самом деле все-равно имя дерибанщика. Все хотят, чтоб их вообще не было или их ущерб государству был бы сведен к минимуму - но при любых раскладах это пока невозможно. Борьба кланов в наших реалиях тоже неизбежна. Еще не одни выборы пройдут безрезультатно. Нужно срочно делать срок каденции парламента, президента на 2 года - возможно это немного ускорит эволюцию = все равно за год они уже "выгорают" и ни на что не способны.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 02 лис, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Тимофей Милованов, который де*** и профессор академии, через которую соросята отмывают деньги (https://t.me/sorosata/47) Виталий Шабунин - по духу антикоррупционер, по жизни физическое лицо-предприниматель
Как видим, Виктор Пинчук явно не спешит списывать со счетов своих птенцов.
Alex2007 с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают
Востаннє редагувалось чик в Пон 02 лис, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
чик написав:общество в первую очередь разделено майдан-антимайдан.
Большинство сторонников антимайдана в Крыму и ЛДНыре уже здобулы, что хотели. Крысияне активно ловят камни с неба, а ЛДНыра – вообще образец воплощения идей антимайдана. К сожалению это не стало примером для оставшихся в Украине последователей. Тут антимайданцы сильно завидуют более успешным братьям из Крыма- ЛДНры и отчаянно добиваються превращения в это всей Украины, голосуя за откровенные коллаборационистские проекты ОПЗЖ/шария...
Сторонников антимайдана надо называть правильно - профессиональными навароссами.
Schmit это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...
чик написав:это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...
Ти всіх зелебобіків записуєш до антимайдана? А хто ж тоді зажопівці?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay моя твоя терминология не понимай, а касаемо дискуссии хто куда переедет - одни уже в ростове, другие в лондоне... по итогу могёт оказаться шо многим придётся переезжать не в рф, а в "лондон". но всем шестёркам там места не хватит и какабычна придётся перекрашиваться...