Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
чик написав:Schmit это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...