Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
чик написав:Schmit это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...
чик написав:Schmit это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...
Я же говорю, даже горький опыт профессиональных наваросов ничего не учит оставшихся в Украине скрепцов. Ваша задача понятна - превратить всю Украины в ЛДНдыру.
чик написав:это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...
Хочеш ОНР? Так вперьод! Донецьк вже "порожняк не гонив" і "кормив всю Україну". Просто "випадково" вибрали НеЛОХа, який можливо сам і не за Росію, але його оточення зараз проросійське. Нічого, на наступних виборах поправим.