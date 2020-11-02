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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6766676767686769

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:59

  чик написав:Schmit
это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:06

Re: Політичні дискусії

  чик написав:моя твоя терминология не понимай,

Це не проблема, ти, головне, вірь у неминучу перемогу ватанізма. З вірою легше переносити геноцид бандерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:10

:arrow:
Востаннє редагувалось чик в Вів 03 лис, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:12

Re: Політичні дискусії

  чик написав:теперь понятно :lol: туда же...

Довго ж до тебе доходило. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:32

:arrow:
Востаннє редагувалось чик в Вів 03 лис, 2020 11:00, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:43

  чик написав:Schmit
это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...

Я же говорю, даже горький опыт профессиональных наваросов ничего не учит оставшихся в Украине скрепцов. Ваша задача понятна - превратить всю Украины в ЛДНдыру.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:59

Re: Політичні дискусії

звыняйте "господа" вышиватники, случайно закинуло с валютки сюда и этак уже неоднократно. мну эта тема неинтересна, бо своё мнение палюбому не изменю, а вам удачки в боротьбе и попутного...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:20

Re: Політичні дискусії

Коефіцієнти букмекерів на виграш Байдена почали зростати, але не суттєво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:48

  чик написав:это извращённое понятие нациконалистом "антимайдана". больше 70% проголосовало против промайдановской власти, а в одессе итого больше. процесс уже начинается https://zn.ua/UKRAINE/v-odesse-prospekt ... vanie.html так шо фильтруй базар, бо я могу и менее культурно выражать своё мнение, хотя в игнор - итак всё ясно...

Хочеш ОНР? Так вперьод!
Донецьк вже "порожняк не гонив" і "кормив всю Україну". :D :D
Просто "випадково" вибрали НеЛОХа, який можливо сам і не за Росію, але його оточення зараз проросійське. Нічого, на наступних виборах поправим.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:01

Пиявки никак не отцепятся от тела Украины (сначала "злочинні", теперь псевдо-европейские)

Света Залищук, оказывается, снова правительственная советница

Вот оно как.

Представитель байденовского десанта (https://t.me/sorosata/38) в Верховной Раде прошлого созыва, в новом политическом сезоне нашла себе место в Кабмине Алексея Гончарука (https://t.me/sorosata/20).

Тогда Света Залищук стала его советницей

С позорным увольнением профана – ушла и Света

Не прошло и года – Света снова советница

Теперь она советует вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции Ольге Стефанишиной

https://t.me/sorosata/617

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За Виталия Наливкина!
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