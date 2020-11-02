Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
чик написав:Alex2007 с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают
А вы уверены, что можете говорить за всех ? Ведь сколько людей, столько и мнений и утверждать, что более 70% против майдана - спорное утверждение
И не забывайте, ЛДНР тоже были против майдана. Не хотели кормить западенцев, теперь с трудом себя прокормить могут. Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. Увы
PS. Я сам к "ботофермам" отношения не имею. Зарабатываю в другой способ на вполне официальной работе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4308 о перенесении бюджетного финансирования с Конституционного суда на развитие образовательных программ. Он предполагает, что КСУ не будет финансироваться государством до момента своего обновления
Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова по выходу из кризиса, созданного недавним решением Конституционного суда. Президентский законопроект комитет не рассматривал
Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в горсовет Славянска. ... Неля Штепа боролась за кресло городского головы, однако из-за нехватки голосов она не попадает во второй тур. За женщину проголосовали 4 596 местных жителей
Вкладчик1234 написав:Новая пачка картинок в горячую рубрику Хантера Байдена Сами картинки не выкладываю сюда "по понятным причинам" https://t.me/montyan/2618
Роскошный кент. А Монтян хотела этим сказать, что детям кандидатов в президенты нельзя заниматься оральным сексом? Или от зависти к той шилохвостке? Такой пацан монтянскому черному рту свой елдун не доверит. Да и поздно уже топить за Трампа.
Вкладчик1234 написав:Новая пачка картинок в горячую рубрику Хантера Байдена Сами картинки не выкладываю сюда "по понятным причинам" https://t.me/montyan/2618
Роскошный кент. А Монтян хотела этим сказать, что детям кандидатов в президенты нельзя заниматься оральным сексом? Или от зависти к той шилохвостке? Такой пацан монтянскому черному рту свой елдун не доверит. Да и поздно уже топить за Трампа.
А что хотели сказать демократы, когда смаковали (и смакуют) фейк про Трампа и *люх в московском отеле? Почему-то это "взбудоражило мировую общественность".
А фоточки Хантера - "почему-то" вызывают противоположную реакцию. Что за двойные стандарты? Кстати, к Байдену вопрос не в факте секаса, а а в том, сколько партнёршам было лет, что за "белый порошок", и что за бульбуляторы. Советую ознакомиться со всеми материалами, прежде чем бросаться защищать Байдена
pesikot написав:3) КСУ могут лишить бюджетного финансирования – в Раде зарегистрировали законопроект
2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4308 о перенесении бюджетного финансирования с Конституционного суда на развитие образовательных программ. Он предполагает, что КСУ не будет финансироваться государством до момента своего обновления
Прямой шантаж КСУ
Кризис | Более 200 нардепов Верховной Рады призвали 11 судей КСУ сложить полномочия
Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия
Законодательно не предусмотрена отставка или сложение полномочий всех судей одновременно
Фінансування прибрали правильно, і всі судді можуть подати у відставку. Якби в європах судді так обі..рались, то самі б відразу пішли. Там політики і за дрібниці подають у відставку, а тут такий суспільній резонанс, а недоторкані зубами тримаються за крісло. Після того, як вони відмазали Вовка, їх можна вигнати тільки підсрачниками, бо по нормальному вони не розуміють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:А что хотели сказать демократы, когда смаковали (и смакуют) фейк про Трампа и *люх в московском отеле? Почему-то это "взбудоражило мировую общественность".
А фоточки Хантера - "почему-то" вызывают противоположную реакцию. Что за двойные стандарты? Кстати, к Байдену вопрос не в факте секаса, а а в том, сколько партнёршам было лет, что за "белый порошок", и что за бульбуляторы. Советую ознакомиться со всеми материалами, прежде чем бросаться защищать Байдена
Мне и Трамп, и Байден пох. Драчка между ними. Они политики, они знали на что идут. Скверно, когда оппоненты в борьбе доходят до половой жизни детей. Мне было бы так же неприятно в их борьбе видеть фотку дочери Трампа, делающую минет своему бойфренду. Точнее, мне бы было приятно видеть такую фотку, но не в качестве оружия в политической борьбы. Для политической борьбы главным оружием должна быть политическая программа. В отношении черного пиара республиканцев осведомлен лучше тебя и твоей тупой монтянской куньки.