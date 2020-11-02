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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6767676867696770

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:37

  чик написав:Alex2007
с кем ты споришь и кому пытаешься шо то доказать? мы реальные люди, прекрасно знаем настроения своего миста и языковой вопрос и любовь к постмайдановской власти. всё наладится и как пишет гибрид, рано чи поздно их погонят "обоссаными тряпками". тута целая ботоферма "трудится" с утра до ночи, интересно, а когда и хде они работают :wink:

А вы уверены, что можете говорить за всех ?
Ведь сколько людей, столько и мнений и утверждать, что более 70% против майдана - спорное утверждение

И не забывайте, ЛДНР тоже были против майдана. Не хотели кормить западенцев, теперь с трудом себя прокормить могут.
Поэтому, ваше желание "погнать обоссаными тряпками" постмайдановскую власть - это не ваше желание жить лучше, а ваше желание, чтобы остальные жили хуже вас. Увы

PS. Я сам к "ботофермам" отношения не имею. Зарабатываю в другой способ на вполне официальной работе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:50

Новая пачка картинок в горячую рубрику Хантера Байдена
Сами картинки не выкладываю сюда "по понятным причинам" :)
https://t.me/montyan/2618
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:58

Ітогі подведьом. 2020-11-03

Ітогі подведьом. 2020-11-03

1) Подрыв смертника и стрельба у синагоги: в центре Вены произошел теракт, есть жертвы (фото, видео)

2) Зеленский может распустить Раду, если депутаты не поддержат роспуск КСУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что может принять решение о роспуске парламента, если депутаты не поддержат его инициативу о роспуске действующего состава Конституционного суда

Мелкотварчатый тиранчик.
По факту, кукловоды Зеленского, через Зеленского, пытаются узурпировать власть.
Но большинство здесь молчит.

Зеленский очертил "красные линии" для председателя Конституционного суда
Второе, что касается узурпации власти - я никого из этих судей полтора года не знал. Я не видел, я не знал их фамилий. Я не общался

Фамилии он мог бы и узнать. И пообщаться.

"Пока не имею права". Зеленский не назвал фамилии стоящих за скандальным решением КСУ
Я считаю, что я не имею права сегодня называть эти фамилии, потому что под этим должны быть реальные доказательства

Странно, а по делу Шеремета так пел на пресс-конференции

"Наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Судья КСУ Слиденко отреагировал на аудио Зеленского

3) КСУ могут лишить бюджетного финансирования – в Раде зарегистрировали законопроект
2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4308 о перенесении бюджетного финансирования с Конституционного суда на развитие образовательных программ. Он предполагает, что КСУ не будет финансироваться государством до момента своего обновления

Прямой шантаж КСУ

Кризис | Более 200 нардепов Верховной Рады призвали 11 судей КСУ сложить полномочия
Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия

Законодательно не предусмотрена отставка или сложение полномочий всех судей одновременно

Кризис с КСУ. Комитет поддержал законопроект Разумкова, проект Зеленского не рассматривали
Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова по выходу из кризиса, созданного недавним решением Конституционного суда. Президентский законопроект комитет не рассматривал

4) Зеленский объяснил председателю Венецианской комиссии необходимость роспуска КСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения

Бубочка уже собой подменяет КСУ.
У него явно поехала крыша, полностью и бесповоротно

КСУ своим решением "обнулил" всю систему борьбы с коррупцией - разговор Зеленского и главы Венецианской комиссии

5) Скандальная Штепа прошла в мэрию Славянска
Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в горсовет Славянска.
...
Неля Штепа боролась за кресло городского головы, однако из-за нехватки голосов она не попадает во второй тур. За женщину проголосовали 4 596 местных жителей

РукаЛицо

6) Бывший адвокат Януковича уволился из Госбюро расследований - СМИ
Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков уволился с занимаемой должности

Явно почувствовал, что запахло жаренным и решил свалить.

PS. ИМХО, в США победит Байден
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:11

  Вкладчик1234 написав:Новая пачка картинок в горячую рубрику Хантера Байдена
Сами картинки не выкладываю сюда "по понятным причинам" :)
https://t.me/montyan/2618


Роскошный кент. А Монтян хотела этим сказать, что детям кандидатов в президенты нельзя заниматься оральным сексом? Или от зависти к той шилохвостке?
Такой пацан монтянскому черному рту свой елдун не доверит. :oops:
Да и поздно уже топить за Трампа. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:19

4) Зеленский объяснил председателю Венецианской комиссии необходимость роспуска КСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения

Бубочка уже собой подменяет КСУ.
У него явно поехала крыша, полностью и бесповоротно

КСУ своим решением "обнулил" всю систему борьбы с коррупцией - разговор Зеленского и главы Венецианской комиссии

От, цікаво хто як думає: Зе цим "законопроектом" грає на публіку(тобто піднімає свій рейтинг) чи бореться за владу? Чи може він такий "правильний" і так вболіває за декларування?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:26

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:Новая пачка картинок в горячую рубрику Хантера Байдена
Сами картинки не выкладываю сюда "по понятным причинам" :)
https://t.me/montyan/2618


Роскошный кент. А Монтян хотела этим сказать, что детям кандидатов в президенты нельзя заниматься оральным сексом? Или от зависти к той шилохвостке?
Такой пацан монтянскому черному рту свой елдун не доверит. :oops:
Да и поздно уже топить за Трампа. :?

А что хотели сказать демократы, когда смаковали (и смакуют) фейк про Трампа и *люх в московском отеле?
Почему-то это "взбудоражило мировую общественность".

А фоточки Хантера - "почему-то" вызывают противоположную реакцию. Что за двойные стандарты?
Кстати, к Байдену вопрос не в факте секаса, а а в том, сколько партнёршам было лет, что за "белый порошок", и что за бульбуляторы.
Советую ознакомиться со всеми материалами, прежде чем бросаться защищать Байдена
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:39

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:3) КСУ могут лишить бюджетного финансирования – в Раде зарегистрировали законопроект

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4308 о перенесении бюджетного финансирования с Конституционного суда на развитие образовательных программ. Он предполагает, что КСУ не будет финансироваться государством до момента своего обновления


Прямой шантаж КСУ

Кризис | Более 200 нардепов Верховной Рады призвали 11 судей КСУ сложить полномочия

Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия


Законодательно не предусмотрена отставка или сложение полномочий всех судей одновременно

Фінансування прибрали правильно, і всі судді можуть подати у відставку. Якби в європах судді так обі..рались, то самі б відразу пішли. Там політики і за дрібниці подають у відставку, а тут такий суспільній резонанс, а недоторкані зубами тримаються за крісло. Після того, як вони відмазали Вовка, їх можна вигнати тільки підсрачниками, бо по нормальному вони не розуміють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:41

  Вкладчик1234 написав:А что хотели сказать демократы, когда смаковали (и смакуют) фейк про Трампа и *люх в московском отеле?
Почему-то это "взбудоражило мировую общественность".

А фоточки Хантера - "почему-то" вызывают противоположную реакцию. Что за двойные стандарты?
Кстати, к Байдену вопрос не в факте секаса, а а в том, сколько партнёршам было лет, что за "белый порошок", и что за бульбуляторы.
Советую ознакомиться со всеми материалами, прежде чем бросаться защищать Байдена


Мне и Трамп, и Байден пох.
Драчка между ними. Они политики, они знали на что идут.
Скверно, когда оппоненты в борьбе доходят до половой жизни детей.
Мне было бы так же неприятно в их борьбе видеть фотку дочери Трампа, делающую минет своему бойфренду.
Точнее, мне бы было приятно видеть такую фотку, но не в качестве оружия в политической борьбы. Для политической борьбы главным оружием должна быть политическая программа.
В отношении черного пиара республиканцев осведомлен лучше тебя и твоей тупой монтянской куньки. :oops:
Libo
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